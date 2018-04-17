10 классных идей для вашего балкона

Благоухающая мини-терраса, уединенный кабинет, дополнительное место хранения и даже кальянная — эти и другие функциональные зоны обустроить на балконе или лоджии вполне реально! Фото для вдохновения прилагаются.

Кто не сидел на террасе летнего кафе в плетеном кресле, кутаясь в мохеровый плед, и не думал о том, как здорово обустроить такое же чилаут-пространство и на своем балконе? Поверьте, это несложно!

Подберите мебель из пластика, износостойкого искусственного ротанга или дерева, обработанного специальными влагостойкими пропитками. Хорошо, если пледы, подушки и коврики будут из грязеотталкивающих и водонепроницаемых тканей. Но подойдут и обычные, «домашние»— правда, в этом случае следует прятать их в непогоду.

Не забудьте дополнить домашнее патио растениями в больших горшках. Особенно эффектно будут смотреться миниатюрные деревца или кустарники. На солнечных балконах можно высаживать карликовые яблони, абрикосы и другие плодовые, а для балконов с обилием тени подойдут миниатюрные хвойники или папоротники.

Самое быстрое и несложное решение, доступное для любого балкона. В небольших дозах загар даже полезен, поэтому приобретаем шезлонг и раскладываем его на балконе, рядом ставим симпатичный кофейный столик, готовим прохладительные напитки и наслаждаемся солнцем.

Универсальное и модное решение оформления балкона — обустройство вертикального сада. Вьющиеся стебли кампсиса, ипомеи и душистого горошка неприхотливы в уходе и помогут эффектно скрыть несовершенства отделки. Для этого используйте растения и цветы в горшках со шпалерами, установленные вертикально на стенах.

Вертикальный сад NatureUp! — это удобная и компактная система вертикальных модулей, плюсы очевидны:

вертикальный сад без труда сделают даже садоводы-новички: модули с посаженными в них растениями или цветами легки в установке и обслуживании;

фитостену можно продлевать до любой высоты или ширины и даже запускать на углы балкона;

а еще полив растений в модулях NatureUp! можно автоматизировать при помощи микрокапельной системы и таймеров Gardena.

Редкий энтузиаст засадит площадь балкона огурцами, свеклой и экзотическими сортами моркови — для этих целей есть дача. Другое дело всегда иметь под рукой свежие травы, чтобы заварить ароматный чай или приготовить соус для пасты.

Пожалуй, единственная причина отказаться от свежей зелени на балконе — его близость к оживленной автомобильной дороге: едва ли растения, выросшие в таких условиях, будут полезными. Все остальное решаемо, и даже если ваш балкон выходит на северную сторону дома, это не помеха хорошему урожаю множества тенелюбивых пряностей вроде эстрагона, мелиссы, тимьяна или салата.

Любителям кальяна следует заранее позаботиться об утеплении балкона, ведь на открытом воздухе вряд ли получится создать восточный антураж, характерный для настоящих кальянных, за который отвечают яркие козетки и подушки, бескаркасные кресла и балдахины.

А вот устраивать домашние пикники, напротив, лучше на открытом балконном пространстве. Правда, эта идея может быть небезопасной в случае, если речь идет об открытом огне. Но когда для прожарки шашлыка или колбасок вы используете электро-гриль, единственное, чего следует опасаться — завистливых вздохов соседей.

В обоих случаях, помимо утепленного пространства, хорошего рабочего стола, удобного кресла, а также полок или шкафов для хранения книг, альбомов и канцелярии, следует позаботиться о защите от яркого солнечного света.

Римские шторы или плотные гардины из тканей не слишком темных цветов в сочетании с комбинированным освещением (верхний источник света + настольная лампа) — вот формула правильного оформления рабочего пространства на балконе.

Хороший вид на город — чем не повод оформить барную зону прямо на балконе? Подоконник-столешницу можно сделать и откидной, главное, помнить об эргономике, и подобрать столешницу глубиной не менее тридцати-сорока сантиметров, чтобы потом не упираться коленями в стену.

Полноценную гардеробную на балконе, конечно, не cделать, а вот задействовать под хранение торцевые стены или пространство под окнами — вполне практичное решение. Дополнительные книжные полки, шкаф для одежды или постельного белья помогут безболезненно разгрузить основную территорию квартиры.

Раз уж сушка белья по-прежнему самый распространенный функционал российских балконов, почему бы не «подтянуть» сюда и другие дела домашней прачечной? Ведь на утепленном балконе или лоджии можно утюжить белье, хранить бытовую химию и даже установить стиральную машинку.

Современные лежанки, когтеточки и игровые комнаты для кошек редко вписываются в основной интерьер квартиры, особенно если он выдержан в конкретной стилистике. Поэтому, если на балконе тепло, смело выносите сюда весь «хозблок» животного.

Также нелишним будет дополнить эту, теперь уже кошачью территорию стенкой для лазанья и парочкой горшков с пророщенным овсом, пшеницей и ячменем — домашний любимец оценит всегда свежее лакомство!