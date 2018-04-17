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Обустраиваем гостиную в маленькой квартире: 5 примеров
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Обустраиваем гостиную в маленькой квартире: 5 примеров 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
В небольшой квартире часто приходится решать, что важнее: гостиная или спальная зона. Не спешите отказываться от одной из них — делимся лучшими идеями по оформлению гостиной там, где для нее нет места.
Мы привыкли, что традиционно диван в гостиной — большой, с широкой спинкой и подлокотниками, а лучше и с кушеткой. Но в небольшом пространстве ему просто нет места. Зато можно использовать компактную модель на двоих. Комфорт тот же, зато не загромождает комнату.
Если расстановка мебели не позволяет повесить на стене напротив дивана телевизор, спроектируйте специальную зонирующую колонну в центре. Так у вас получится разделить комнату на спальню и гостиную. А чтобы визуально раздвинуть границы зоны, используйте для ее отделки зеркальные панели.
Если вдоль стены нет места для дивана, переверните его и поставьте перпендикулярно. Так вы зонируете комнату с помощью мебели: сделаете спальную зону более приватной, а гостиная окажется в самом центре жизни домочадцев.
Диван в гостиной может заменить несколько стульев, а заодно стать уютным местом, где можно провести время с книгой или за ноутбуком. Главное, не забудьте продумать освещение в этой зоне — торшер или настенный светильник пригодятся.
Если у вас застекленная лоджия или утепленный балкон, здесь можно оформить очень уютную гостиную зону. Небольшой диванчик, кресло, журнальный столик — то, что нужно для отдыха. Добавьте несколько светильников, чтобы можно было регулировать степень освещенности.
*Цены действительны на момент выхода статьи.
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