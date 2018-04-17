Как выбрать и сочетать цвета в интерьере? 5 советов

Если вы давно рассматриваете красивые глянцевые фотографии, то наверняка заметили, что в основе стильного интерьера лежит правильный выбор цветов и их точное сочетание. Как сочетают цвета дизайнеры, рассказывает Вероника Ковалева.

Спальня, детская, гостиная или кабинет — у каждой комнаты своя миссия. Для офиса нужны цвета, которые помогают сконцентрироваться, — серый или бежевый; для спальни — пастельные и спокойные оттенки, они располагают к отдыху.

Для детской подойдут мягкие оттенки и яркие принты на их фоне. На кухне стены могут быть персикового, желтого или салатового цвета: эти оттенки возбуждают аппетит.

Другой вариант — сделать ставку на всегда модный и универсальный белый: на его фоне любой цвет в декоре создаст настроение.

Площадь комнаты, высота потолков, количество света в помещении играют важную роль. Запомните: светлые оттенки визуально расширяют помещение, темные — уменьшают.

Необходимо «поднять» низкий потолок? Используйте светлые глянцевые оттенки белого. Кстати, белый идеален в сочетании с темным полом: этот прием любят многие дизайнеры интерьеров.

Для высоких потолков подойдет любой цвет, но помните, что темный потолок и белые стены — неудачное сочетание, помещение сразу станет ниже. Если цвет пола и потолка одинаковый, то такая схема расширит площадь, но в то же время уменьшит высоту.

Темный или яркий пол в сочетании со светлым потолком и стенами — классическое решение для качественного расширения пространства. Одинаковый цвет стен и мебели — тоже отличный прием.

В прямоугольном помещении в темный цвет окрашивайте те стены, которые короче, а в светлый оттенок того же цвета — те, что длиннее. Любой цвет темного спектра визуально приближает объекты, светлый — отдаляет их.

Холодные комнаты визуально согреваем, теплые — охлаждаем. А значит, в помещениях с окнами на южную и юго-восточную сторону кстати будут холодные оттенки. В интерьере с окнами на север или запад — теплые тона.

Помните о влиянии цвета на настроение. Вот характеристики базовых цветов, что мы используем в работе. Белый — классический, хорошо сочетается с любыми оттенками. Чтобы белый интерьер не выглядел холодным и неуютным, используйте теплые оттенки белого или нейтральные теплые цвета — бежевый, кремовый.

Голубой — увеличивает помещение, делает его просторным, в таком помещении комфортно. Все оттенки синего также увеличивают пространство, придают ему бесконечность. Используйте его в помещениях с окнами на юг.

Зеленый — комфортный для глаз, в такой комнате хочется находиться дольше, он дарит спокойствие.

Красный — имеет раздражающий эффект. Работайте с ним аккуратно.

Желтый и все его оттенки — визуально увеличивают пространство, делают его солнечным, идеально подходят для детской и для темных помещений.

Серый — классический вариант для офиса или спальни, важно дополнять его яркими акцентами.

Фиолетовый подходит просторным помещениям, он уменьшает пространство.

Черный и все темные оттенки — тоже визуально уменьшают пространство.

Цветовой круг предлагает полный спектр цветов и возможность выбирать подходящие варианты. Его основа — это синий, желтый и красный. Далее следуют их оттенки и цвета, получаемые при смешении основных.

Проведите линию от сине-зеленого до красно-оранжевого на равноудаленном расстоянии от центра и получите контрастное решение для смелого интерьера.

Например, используем второй круг, что удален от центра, чертим треугольник, углы которого будут на сегментах желтого, синего, красного. Более спокойный цвет может использоваться как основной, два других — как цвета декора.

Так, если вы желаете использовать в основе приглушенный фиолетовый оттенок — это второй или третий сектор от центра по ветке фиолетового цвета. Вместе с ним смело используйте соседние цвета, что идут по этой же оси вправо или влево. Важно выбирать не более пяти оттенков.

Например, красный, фиолетовый, зеленый, желтый. Из них один цвет будет главным, два других — дополняющими, четвертый — цветом акцентов.

Если работа с цветовым кругом кажется слишком трудной, можно запомнить несколько простых цветовых сочетаний.

Белый — самый универсальный цвет, с которым сочетаются все оттенки любого цвета. Наиболее модными считаются сочетания белого с черным, красным или синим.

Популярный бежевый будет идеален с коричневым, голубым, черным или красным.

Модный серый подойдет к фиолетовому, синему, розовому и красному.

Насыщенный оливковый идеален с коричневым, словно кора дерева, и всеми его оттенками.

К зеленому больше подойдут оранжевый, желтый, коричневый или серый, а также черный и белый.

А голубой сочетается с серым, коричневым оранжевым и розовым, с белым и желтым.

И черный — универсальный цвет, великолепно играющий с розовым, оранжевым, красным, сиреневым, желтым и, конечно, белым.