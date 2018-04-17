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Делаем ванную комнату функциональнее: 5 современных решений
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Делаем ванную комнату функциональнее: 5 современных решений 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Составили подборку современных и технологичных решений, которые отлично впишутся в любую квартиру.
Что это такое? Система инсталляции Duofresh со скрытым смывным бачком с функцией удаления неприятных запахов.
Зачем вам это нужно? Чтобы избавиться от неприятных запахов в ванной комнате. Это происходит благодаря встроенному фильтру из активированного угля, через который очищается воздух. А благодаря контейнеру для легкого «забрасывания» в смывной бачок дезодорирующих кубиков пользоваться системой очень просто.
Как пользоваться? Функция очистки включается при нажатии на специальную кнопку со светодиодным индикатором, которая находится на самой клавише смыва. Прекращение функции происходит автоматически либо при повторном нажатии на ту же кнопку.
Что это такое? Унитаз со всеми встроенными функциями биде: омывание, сушка феном и подогрев сидения.
Зачем вам это нужно? Во-первых, биде более гигиенично. Во-вторых, конструкция «2 в 1» сэкономит пространство в ванной без ущерба для функциональности.
Как пользоваться? Современные модели управляются с помощью кнопки на самом устройстве, пульта или приложения на смартфоне.
Что это такое? Целый водный комплекс, сочетающий спа-технологии и обычный душ. Он может быть дополнен влагоустойчив­ой акустической или светодиодной подсветкой.
Зачем вам это нужно? Чтобы в домашних условиях сделать интенсивный массаж, очутится под тропическим дождем или в хаммаме.
Как пользоваться? Точно так же, как и обычным душем. Многими моделями можно управлять с помощью мобильных приложений.
Что это такое? Автоматический механизм, открывающий и закрывающий слив в ванне или раковине — например, когда они переполняются водой. Конструкция кнопки перелива встроена в ванну и благодаря минималистичному дизайну гармонирует с поверхностью раковины или ванны.
Зачем вам это нужно? Для защиты от переливов — когда вы наполняете ванну и забываете об этом. Автоматический слив-перелив распознает это и предотвратит квартирный потоп.
Как пользоваться? С помощью нажимного механизма.
Что это такое? Система, избавляющая от влажности и паров бытовой химии.
Зачем вам это нужно? Без использования вентиляции мебель в ванной быстро придет в негодность, а на плитке появится плесень.
Как пользоваться? Он работает автоматически или управляется с пульта. Лучше не использовать схему «вентилятор + свет» — она на не даст вам расслабится в ванне из-за шума.
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