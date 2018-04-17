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Интерьер недели: роскошная квартира с потайной спальней
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Интерьер недели: роскошная квартира с потайной спальней 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Интерьер квартиры для молодого человека получился классическим по форме, но вполне функциональным по содержанию. Например, зона спальни с гардеробной и санузлом тщательно замаскирована — гости даже не догадаются о ее существовании.
Двухкомнатная квартира, которую оформили архитектор Ариана Ахмад и дизайнер Татьяна Карякина, выглядит скорее как студия. Кухня, гостиная и столовая превратились в единое пространство со светлыми стенами, молдингами и лепниной. Светлый паркет уложили классической «французской елочкой». Да и весь интерьер напоминает о Париже.
Классическую составляющую интерьера подчеркнули стеклянными распашными дверьми в гостиной. Им в противовес подобран минималистичный кухонный гарнитур Modulnova. Его фасады сделаны из пластичного искусственного камня керлита.
Для отделки спальни использовали натуральное дерево — из него в столярной мастерской по эскизам авторов проекта создали панели для стены и потолка за изголовьем кровати.
Отдельно стоящих шкафов в квартире нет. Их заменили встроенными системами хранения. Например, в мастер-ванной над инсталляцией предусмотрели шкафчик для банных принадлежностей, который оформили молдингами, — точно так же, как стены. А при спальне появилась просторная гардеробная.
Кресло и диван в гостиной разных оттенков серого подобрали в Ralph Lauren. Обеденную группу составили из стола Porada, кресел и стульев Minotti. В Porada приобрели и мебель для спальни — прикроватные тумбочки, письменный стол и стул.
Главная конструктивная особенность интерьера гостиной — асимметричный стеллаж для книг, телевизора и акустической системы. Он занял всю стену напротив дивана, и с первого взгляда в нем не заметить ничего необычного. На самом же деле часть полок скрывает дверь в спальню.
Завершает образ тщательно подобранный текстиль. Так, покрывало и портьеры для спальни нашли у Hermès, а тюль во всей квартире — Lege Alto. Ретро-постеры для проекта заказчик привез из Ниццы.
Холл Отделка: краска, Argile, Manders Мебель: кресло, Aston Armchair, Minotti Декор: зеркало, Murray, Minotti Освещение: светильник, Clarkson Small Single из серии Ralph Lauren, Visual Comfort & Co  Гостиная Отделка: краска, Argile, Manders Мебель: диван, Brook Street, кресло, Jamaika — Ralph Lauren; журнальный стол, Kate Spade Освещение: торшер, Clarkson, Visual Comfort Lighting; бра, Clarkson Double Sconce, Visual Comfort & Co  Кухня-столовая Отделка: краска, Argile, Manders Мебель: стулья, Aston Dinning, Minotti; стол, Porada Текстиль: тюль, Lege Alto Гарнитур: Modulnova Освещение: встроенный свет, Delta Light; люстра, Bistro Chandelier, Visual Comfort & Co  Спальня Отделка: панель за кроватью и на потолке — на заказ; краска, Argile, Manders Мебель: прикроватная тумбочка, стол и стул — Porada; база, кровать и матрас — Treca Paris; Текстиль: портьеры и покрывало на кровать, Hermès; тюль, Lege Alto Освещение: светильники, Large Jordan Wall Light, Porta Romana; встроенный свет, Delta Light
Ванная комната Мебель: тумба, на заказ Смесители: Gessi Освещение: бра, Eden Short Sconce, Visual Comfort & Co  Гостевой санузел Отделка: краска, Аrgile, Manders Напольное покрытие: керамогранит, Сalacatta Мебель: зеркало, Сielo Кабина/ ванная/ санфаянс: Сielo Смесители: Аxor Сitterio
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