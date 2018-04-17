5 актуальных трендов в сантехнике

Как и мода, тенденции в дизайне ванных комнат регулярно меняются. Делимся решениями, которые больше всего пользуются популярностью у дизайнеров в этом году.

Дизайнеры стремятся сделать использование смесителей проще и удобнее: безусловный хит последних лет — кнопочное управление вместо привычных вентилей или рычагов. С помощью кнопки можно не только включить воду, отрегулировать напор воды, но и задать нужную температуру.

Главный тренд в дизайне унитазов — гигиеничность. И на первом месте здесь инновационная безободковая технология Rimfree компании Geberit, которая существенно облегчает уход за изделиями. Чаша унитаза сконструирована таким образом, что скрытая полость под ободком, где скапливаются налет и бактерии, отсутствует. А это значит, что смыв обеспечивает более эффективное и экономичное омывание чаши по периметру.

В условиях маленьких площадей санузлов сантехнические приборы тоже становятся компактнее — например, за счет бортиков ванн и умывальников. Дутые выпуклые стенки превращаются в более тонкие и изящные — это дизайну ванной комнату только к лицу.

Раковина из искусственного камня, плавно переходящая в столешницу — не только отлично смотрится с точки зрения дизайна, но и отличается особым удобством и гигиеничностью. Чем меньше швов, тем проще ухаживать за изделием.

В дизайне мебели под сантехнические приборы дизайнеры все чаще обращают внимание на комплектацию и функциональность. Удобно, когда в тумбе есть дополнительный выдвижной ящик для косметики или в комплекте с раковиной идет полка для мыльных принадлежностей. Обратите внимание, что зеркальный шкафчик тоже может быть с секретом: например, в коллекции Geberit Acanto предусмотрена двойная подсветка для макияжа «Студио», а также розетки с USB-портом, что позволяет одновременно пользоваться бьюти-гаджетами и заряжать телефон.