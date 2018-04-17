Бесплатные планировщики квартир: ТОП-5

Тот, кто переезжает или хочет сделать в своей квартире перестановку, просто не может пройти мимо планировщиков квартир. Задайте на компьютере параметры помещения, а затем наполните его мебелью и предметами декора. Так вы можете сразу увидеть, где мебель будет смотреться лучше всего, задолго до того, как с большим трудом передвинете её.

Начинаем перестановку

pCon.planner

Отличный русифицированный вариант для тех, кто желает сам создать дизайн-проект своей будущей квартиры. Плюсов сразу несколько: во-первых, довольно большое сообщество. Можно поделиться результатом своей работы и получить дельный (или не очень) совет. Во-вторых, при необходимости можно создавать CAD-модели и сохранять их в различных форматах. Также надо отметить, что визуальные образы, создаваемые в программе, весьма радуют своим качеством.

Для друзей IKEA компания предлагает собственный IKEA Home Planner, с помощью которого вы сможете оптимально скомбинировать предметы обстановки шведского мебельного дома. Имеется русифицированная версия.

roomeon

Утилита для планировки, которая называется «roomeon», также оперирует большим количеством мебели из ассортимента IKEA, но может похвастать выбором предметов обстановки от других производителей. К сожалению, русской версии пока нет. Зато есть вариант для Mac OS.

Sweet Home 3D Это достаточно простая программа, позволяющая оперировать большим количеством предметов интерьера. На план комнаты их просто перетаскивают мышью. Для русскоязычных пользователей имеется большой плюс — программа русифицирована.

Планоплан

Неплохое решение создали отечественные разработчики. Оно работает как онлайн, так и локально, оперирует большим количеством текстур и предметов. Для российских пользователей отдельным плюсом станет примерная оценка планируемого ремонта. Изюминкой программы является создание виртуальных туров с возможностью

дальнейшего просмотра в своем смартфоне и VR-очках.

Фото: pxhere.com, компании-производители

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