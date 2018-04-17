Как разместить всё самое необходимое в маленькой ванной: идеи и советы дизайнеров

Мы уже рассказали вам множество тайн, которые касаются ванной комнаты: это были секреты увеличения пространства, секреты обустройства и секреты декора. А сегодня разговор пойдёт о том, где хранить то множество предметов, которые так хочется разместить в ванной комнате.

Подвесные шкафы

Настоящее спасение для маленькой ванной комнаты — подвесные шкафы. Они не будут утяжелять пространство и позволят разместить все принадлежности, которые вам необходимы. Помните простую истину — чем больше в комнате отдельных предметов, тем меньше она кажется. Поэтому лучше хранить всё в одном месте и за закрытыми дверцами.

Наше мнение:

— Визуально расширяют пространство светлые цвета — вспомните об этом, когда будете выбирать подвесной шкаф. Для создания визуального объёма в комнате используйте этот предмет мебели со стеклянными или зеркальными дверцами.

Полки над унитазом и под раковиной

Закрепите полки в тех местах, которые обычно остаются без внимания — пространство под раковиной и унитазом с успехом можно использовать для хранения принадлежностей для ванной и средств бытовой химии. Этот способ позволит вам расположить в пространстве всё необходимое.

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— В маленьких ванных, где есть необходимость размещения множества дополнительных вещей, я бы предложила установить небольшой мойдодыр с нижними и верхними шкафчиками, в которые могут прятаться предметы. Размещение полотенцесушителя на отдельной стене в маленьких ванных комнатах вызывает неудобство, так как обычно они располагаются в проходной зоне. Поэтому можно рассмотреть расположение полотенцесушителя над унитазом. У такого размещения есть противники, вероятность, что что-то может упасть на унитаз, существует, но в этом случае мы рассматриваем вопрос наибольшей функциональной насыщенности и удобства нахождения, а унитаз можно выбрать с лифтовым закрыванием крышки. При необходимости и возможности установки стиральной машинки в маленькой ванной комнате предпочтение лучше отдать узким моделям (до 40 см), таких много на рынке. Над ними также можно расположить полотенцесушитель и использовать их столешницу в качестве небольшой гладильной доски. Я не сторонник разного рода клеёнчатых шторок для маленьких ванных комнат. Они визуально занимают много пространства в и так небольшом помещении. Намного интереснее в таком случае будут смотреться складывающиеся на стену над ванной небольшие стеклянные перегородки. Они визуально незаметны и не липнут к телу, чем грешат многие клеёнчатые шторки.

am-interiors.ru Крючки для полотенец и халатов

Крючки размещайте не только на стенах, но и на двери в ванную комнату. При этом желательно, чтобы дверь открывалась наружу. Будьте аккуратны, здесь важно соблюдать меру — не стоит вешать на крючки сразу несколько полотенец и халатов, так как в этом случае ваша и без того маленькая ванная комната потеряет в объёме.

Наше мнение:

— Яркие полотенца и халаты акцентируют внимание, поэтому лучше использовать их в том случае, если в вашем распоряжении просторное помещение. В маленькую ванную комнату купите махровые изделия светлых тонов.

Ниши в стене

Ниши можно сделать над ванной или в душевой. Такой архитектурный элемент выглядит аккуратнее, чем подвесные полки, и совершенно не «цепляет» взгляд, так как ниши сливаются со стеной. В больших нишах можно даже разместить бытовую технику — водонагреватель или стиральную машину.

Многоуровневая мебель

Этот компактный вид мебели имеет два огромных достоинства: занимает мало места в пространстве и вмещает в себя множество предметов. Просто незаменимая вещь для ванной комнаты, тем более маленькой!

— Основная задача в маленькой ванной — грамотно распределить хранение всего необходимого. Для этого можно использовать: — зеркальный шкаф вместо обычного зеркала — зеркальные двери спрячут всё содержимое, при этом сохранят ощущение порядка; — специальный шкаф для стиральной машины — в него поместится вся бытовая химия; — тележки на колёсиках, при необходимости их можно быстро переместить; — пространство под ванной пригодится для хранения редко используемых вещей; — если нет места для бельевой корзины, можно складывать бельё в нижний выдвижной ящик мойдодыра; — часто к полотенцесушителям идут дополнительные крючки — это сэкономит пространство; — компактные унитазы; — для экономии пространства можно поставить душевую кабину вместо ванны.

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