Как живут холостяки: квартира с панорамными окнами и необычным потолком

Квартира расположена в московском комплексе Sky House, который полностью оправдывает своё название — «Небесный дом». Потолки высотой 3,2 метра и остекление под панорамный обзор делают пространство площадью 130 кв. м светлым и наполненным воздухом.

Владелец, 45-летний холостяк, хорошо разбирающийся в искусстве, сделал ставку на современный индивидуальный интерьер, который будет сложно повторить. Дазайнерской компании Leo Company импонировало то, что заказчик был готов к экспериментам и нетрадиционным решениям в интерьере.

Елена Королёва , основатель и генеральный директор компании Leo Company

Она же — автор и руководитель проекта дизайна этой квартиры. Главный принцип работы Leo Company: быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать любые две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Группа дизайнеров компании, привлечённых к реализации проекта, по согласованию с заказчиком придерживалась принципа «хорошо и быстро».

leo-gk.com Нестереотипные решения — так можно сказать о проекте в целом. Об этом говорит и открытая гостиная, соединённая с кухней и столовой…

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…и спальня-ванная.

Обращает на себя внимание и сочетание деревянного пола с современными материалами других объектов. Здесь оно смотрится очень органично.

Строгую цветовую гамму выбирал и согласовывал сам клиент, дизайнеры лишь воплотили эти цветовые решения в проекте. В качестве базового был взят белый цвет, ставший основой для тёмных тонов мебели и декоративных находок интерьеров.

Это соотношение хорошо прослеживается и в спальне, где панорамные окна в сочетании со строгими цветами делают её более воздушной.

Эту иллюзию поддерживает рассеянный свет от потолочных светильников в основных комнатах квартиры.

Не выделяется из общего цветового решения даже гардеробная.

Чуть более светлой выглядит гостевая спальня. Но и она не уступает по строгости остальным комнатам.

У заказчика было пожелание: предусмотреть в интерьере объект в виде латинской буквы V. Дизайнеры Leo Company придумали сложное, но интересное решение: тёмная полоса на потолке визуально отделяет зону гостиной и переходит в арт-объект в форме буквы V.

Идея комфорта и свободы прослеживается в каждом объекте квартиры. А эксклюзивный дизайн делает её по-настоящему уникальной. К примеру, ванная, ставшая частью спальни, удовлетворит самый изысканный вкус.

Несмотря на яркое стремление к минимализму, каждый предмет обстановки является неотъемлемой частью современного стиля и образует единое комфортное пространство для жизни.

Советы по зонированию комнаты с помощью потолка

используйте натяжные потолки разного цвета;

зрительно чётко зонируют комнату балки, но для них нужна соответствующая высота потолков. Балки хорошо использовать и тогда, когда нужно с их помощью скрыть систему воздуховода;

разноуровневые потолки — идеальный вариант, чтобы отделить кухню от гостиной. Более низкий потолок над кухней сделает её менее значимой;

отличным способом зонирования является потолочный свет. Включенный над той или иной частью комнаты, он прекрасно выделит её, оставив в тени всё, что, по вашему мнению, не заслуживает пристального внимания;

разместите над зоной, которую хотите выделить, геометрическую фигуру. Она автоматически будет притягивать к себе внимание.

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