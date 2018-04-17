Как хранить обувь в прихожей: способы и советы

Прихожая требует аккуратности и порядка. Достичь этого можно разными способами — мы уже писали о десяти лучших дизайн-хаках для этого пространства. Кроме того, нужно уметь грамотно расположить как мебель, так и вещи в шкафу. С наступлением холодов появляется ещё одна проблема — далеко не сразу мы убираем летнюю обувь в «долгий ящик». И зря, потому что правильное хранение обеспечивает аккуратную прихожую и продлит срок службы ваших ботинок и туфель. Так как же правильно организовать хранение — как краткосрочное (для той обуви, которой вы пользуетесь практически каждый день), так и долгосрочное (для сезонной обуви)? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

Настенные полки

Это оптимальный вариант в том случае, если в вашей квартире очень компактная прихожая и каждый метр пола в ней на счету. Лучше всего установить полки в нижней части помещения — так удобнее. В роли настенных полок могут выступать деревянные ящики, которые вы можете выкрасить в любые цвета.

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Корзины и коробки

Коробки и ящики позволяют разделить обувной ассортимент сразу по нескольким критериям. Так, вы можете поместить отдельно туфли, балетки, сандалии и так далее — по типам обуви. Кроме того, у каждого члена семьи может появиться своя «именная» коробка — это облегчит поиск. Или же можно наклеить на коробку фотографию обувной пары.

Наше мнение:

— Отдельного внимания заслуживает сезонная обувь. Если после окончания лета вы хотите убрать босоножки подальше, то выбирайте для этого тару, в которую будет проникать воздух. Именно поэтому рекомендуется использовать плетёные корзины.

Обувницы

Обувницы такого вида также называют турбо-слим. При использовании этого предмета мебели обувь размещается на носочках, а не на подошве. Обувницы очень удобны в быту, однако стоит помнить о безусловном минусе таких закрытых шкафов — туфли и босоножки не будут «дышать».

Органайзер

В органайзерах можно хранить лёгкую и не объёмную обувь. Стенки в органайзерах должны быть достаточно плотными, чтобы туфли и ботинки не оказывали воздействие друг на друга. Обувь без каблука, например балетки, можно хранить в текстильном органайзере. Советуем разместить органайзер на крючке в прихожей или же просто в шкафу.

Наше мнение:

— Кожаная обувь требует бережного отношения. Высокие сапоги, которые сложно уместить в коробке или на полке, лучше всего хранить на специальных вешалках для обуви, которые удобно поместить в шкаф.

Скамья или пуф Скамья или пуф могут быть не только местом для посиделок. Во многих случаях под подъёмным сиденьем предусмотрено место для хранения обуви. Идеально, если внутри предмета мебели существуют ячейки — тогда обувь будет расположена аккуратно.

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