Дом площадью 82 метра: ремонт своими руками

Бен и Вив Йэпп (Ben and Viv Yapp) и их годовалый сын Кави (Covey) живут в домике общей площадью 82 квадратных метра, переделанном из старого коровника на молочной ферме. Перестройка и переделка старых зданий в Лондоне — дело давно привычное и даже модное. Но этот случай — особый, потому что всё сделано исключительно собственными непрофессиональными руками: от укладки деревянных полов и окраски стен до реставрации антикварного стула, найденного на барахолке.

Правда, Вив считает, что у неё есть существенное преимущество перед соседями. Она человек, близкий современному искусству, арт-директор в небольшом лондонском рекламном агентстве и иллюстратор. Тем не менее реставрация и ремонт дома стали первым строительным и декораторским опытом семьи.

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А начинали с главного места в доме — с детской. Потому что вся затея была связана с рождением сына, которому счастливые родители хотели дать интересное и свежее пространство для жизни и экспериментов. Даже алфавит, висящий над кроваткой, не типовой принт, купленный в местном гипермаркете, а арт-объект, в котором каждую букву нарисовали друзья и родственники, пришедшие к паре в гости посмотреть на новорождённого. Одна из книг на полке называется «Когда ты станешь старше». Её написал для сына Бен, а Вив сделала иллюстрации.

Вив Йэпп, владелица:

— Мы не слишком задумывались над стилями — брали то, что нам нравилось, и пытались сочетать. Получилась смесь современных и винтажных элементов, немного органики и очень много уюта. Возможно, это прозвучит довольно банально, но я вдохновляюсь искусством, точнее — тем, что сделано руками человека, а не станком. Даже цвет стен иногда подгадывала под графику, которую на них повешу. Но наша главная гордость — кухня. Мы её целиком сделали сами, каждый ящик. Только столешницу заказывали в фирме, которая занимается сложными работами по дереву — столешница дубовая.

Самым сложным было, признаются молодые родители, уместить в небольшом пространстве все детские вещи и полезные приспособления так, чтобы не возникало ощущения, что все живут в одной большой детской. С другой стороны, им не хотелось ограничивать сына — а потому надо было сделать весь дом безопасным для него. Все «взрослые» предметы мебели подбирались с учётом младшего члена команды: столы круглые или с закруглёнными углами, стулья лёгкие, радиаторы с мягкими концами и тому подобное.

Винтажный стол унаследовали от деда. А вот стулья к нему пришлось покупать на барахолке. Бен сначала был очень недоволен — слишком страшный у них был вид. Но после того как Вив заново окрасила их и обила новой тканью, они стали его любимыми предметами в доме.

Вив и Бен говорят — глядя на их интерьер, никто не верит, что с ним не работал профессионал. Желающим придать своему небольшому жилищу дизайнерский вид они советуют меньше думать о направлениях и больше — о предметах и вещах, которые действительно нравятся, художниках, которые привлекают. По мнению пары, людям просто нужно быть смелее в смешивании разнообразных предметов и красок.

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