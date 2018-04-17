Дятьковских производителей высоко оценили на Ближневосточной международной выставке мебели, интерьера и дизайна — Index Dubai -2018

Традиционно эта выставка в Дубае собирает более 30 стран-участников, а ее экспозиции посещает порядка 30 тысяч человек. Дятьковцы в этот раз представили два направления своей работы: хрусталь ТМ Avdeev Crystal и кухни DMI Катюша.

Во время открытия выставки российскую экспозицию посетил Его Высочество Шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум, а также чрезвычайный и Полномочный Посол России в Объединённых Арабских Эмиратах Александр Владимирович Ефимов

Компанию DMI Group с известным брендом «Катюша Кухни», а также экспозицию хрусталя ТМ Avdeev Crystal Шейху представил первый вице-президент ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олег Нумеров.

В торжественной церемонии открытия российской экспозиции приняли участие так же Генеральный консул Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах Гоча Буачидзе, Торгпред Российской Федерации в ОАЭ Ара Меликян.

Уже в первый день выставки Российский стенд посетило более 150 различных компаний в области благоустройства, дизайна квартир, вилл и апартаментов из стран Ближнего Востока и Африки.

Бренд DMI Катюша Кухни впервые успешно продемонстрировал рынку Ближнего Востока свою продукцию в сегменте модульных кухонь.

Потенциальные партнеры и розничные клиенты высоко оценили качество продукции и привлекательные цены «Катюша Кухни», что является определенным подтверждением того, что марка DMI Катюша Кухни может с успехом конкурировать не только на российском, но и на международном рынке.

В рамках выставки дятьковские мебельщики получили ряд интересных проектных запросов на обстановку апартаментов и гостиниц в таких странах, как Кения в г. Момбаса на поставку 350 кухонь и 1000 шкафов, Ирак в г. Кербела на поставку 1000 кухонь, ОАЭ в г. Дубае на поставку мебели в 300 квартир для полиции Дубаи, а так же Саудовская Аравия, Ливан, Кувейт, Пакистан, Нигерия и т.д.

Так же прошли первичные переговоры по возможности открытия фирменного шоу-рума в столице ОАЭ в г. Абу-Даби на 600 — 1000 кв.м., где планируется выставить такие бренды, как Катюша Кухни и Дятьково.

В рабочие дни выставки проходили саммиты и организованные встречи с крупными ретейлерами мебельного рынка Ближнего Востока, на которых обсуждались варианты и перспективы развития сотрудничества с российскими производителями мебели.

Не меньший интерес вызвали изделия из хрусталя производства ООО «ДХЗ плюс». Здесь были представлены изделия из коллекции «Барселона» и «Старая Москва» с нанесением золота и платины. Столовые сервизы и наборы для крепких напитков «Мальцовский», «Летний вечер», «Петергоф». Наибольшим вниманием посетителей пользовались вазы: «Лондон», «Нью-Йорк», «Снежная королева», «Фантазия», коллекция «Старая Москва», интерьерные вазы, хрустальные шахматы, ружье. Европейцев в большей степени интересовали питьевые наборы. Среди посетителей стенда ТМ Avdeev Crystal — владельцы крупных торговых сетей в Эмиратах, производители хрусталя и светильников из Голландии, ОАЭ, Франции, Турции. Проведены переговоры в области совместной разработки дизайна светильников, ведения бизнеса в ОАЭ, Бразилии, открытия бутиков в данной стране, а также в Турции

Шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум задержался у стенда с дятьковским хрусталем. Ему была представлена интерьерная ваза «Ракушка» — изделие из новой линейки, с максимально открытыми поверхностями и глубокими алмазными врезами, прекрасно демонстрирующими чистоту и высокое качество хрусталя, его превосходные оптические свойства.

Такая же ваза была преподнесена в дар послу России в Объединённых Арабских Эмиратах Александру Ефимову, который также по достоинству оценил красоту и изысканность вазы.

Среди производителей с мировым именем — а на выставке их было немало: SAO MARCOS cristals Murano (Бразилия), DECORISTAN Istanbul (Турция), Bronzetto (Италия), A CASA K Italy (Италия), GASPARRI design (Италия), EXTRANORM (Франция), Cristal de Paris (Франция), дятьковский хрусталь занял достойное место, наши изделия привлекли внимание как посетителей, так и профессионалов отрасли, многие из которых отмечали качество изделий, их дизайн и современность.