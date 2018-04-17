Кухня мечты: 15 решений для хранения, которые вам понравятся

Универсальные решения для хранения на кухне должны обладать определёнными признаками: вместительностью, естественно, а ещё хорошо бы иметь к ним лёгкий доступ и возможность при желании скрыть всё то, что находится внутри — ничто так не уменьшает пространство, как беспорядок на виду. Современная мебель учитывает всё это, предусматривая продуманные и разнообразные варианты, полки и выдвижные ящики, которые можно «настроить» под любые потребности.

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Ящики необычной формы

Прямоугольник — не единственная в мире фигура. Модные кухни с округлыми, плавными линиями мебельных фасадов позволяют выкроить ещё немного дополнительного места во встроенных ящиках. Идеально для хранения досок, баночек со специями или рулонов пергамента и фольги. Всё под рукой именно там, где вы готовите.

Единый фасад для нескольких ящиков

Иногда в оформлении кухни хочется соблюсти цельность, и многочисленные дверцы мешают этой задумке. Отличный вариант — единый фасад, скрывающий сразу несколько зон хранения. Здесь поместятся и столовые приборы, и объёмные кастрюли.

Разделители

Конечно, проще свалить всё в одну кучу. А можно установить внутри ящиков разделитель, с отдельными местами, предусмотренными для ножей, ложек, баночек. И в каком случае вы будете тратить меньше времени на поиск? Особенно актуально для маленьких кухонь, где на счету каждый сантиметр.

Угловое хранение

При планировании кухни в форме буквы «Г» многие заранее ставят крест на хранении в углу. Обычный прямоугольный ящик сюда не влезает, а к полкам затруднён доступ. Специально на этот случай советуем решение с романтичным названием «карусель» — выдвижной механизм, позволяющий без проблем использовать труднодоступную, казалось бы, зону.

Выкатывающиеся полки

Такие полки выдерживают до 80 килограммов, а закрываются и открываются одной рукой. Встроенная в цоколь фурнитура позволяет хранить здесь вещи и высокие, и объёмные — бытовую технику или ящики с бутылками например. Выбирайте кухни с системой плавного закрывания. На таком точно не стоит экономить, планируя новую кухню, — никакого шума и фасад изнашивается медленнее.

Секция для мусорного ведра

Гораздо удобнее выбрасывать мусор, если для этого не нужно тянуться куда-то вглубь — так и промахнуться мимо ведра можно. Достаточно просто потянуть дверцу на себя. В отдельной секции можно даже устроить раздельный сбор отходов для сортировки, место для этого предусмотрено.

Отделение для бутылок и тарелок

Вертикальное хранение не всегда предпочтительно. Тарелкам не всегда есть место в сушке, а вину — в органайзере. Но эти хрупкие предметы нуждаются в продуманной фиксации — так вы ничего не разобьёте, открывая шкафчик.

Необычные дверцы

Ручки — не единственный вариант. Если шкафчик расположен под потолком, то дотянуться до его содержимого бывает сложно. Задачу облегчат дверцы, которые открываются нестандартно — раздвигаются или поднимаются вверх, как шторка.

Ящик с полным выдвижением

Обычные ящики устроены так, что не выдвигаются до конца. Специальная фурнитура позволяет увеличить полезную площадь ещё примерно на 30 процентов. Так можно легко осмотреть самые дальние углы, не опрокидывая на себя всё содержимое.

Узкие вертикальные секции

Узкая выдвижная коробка пригодится для хранения бутылок, высоких пакетов молока или для моющих средств. Содержимое можно рассмотреть со всех сторон. И всю конструкцию можно легко вытащить одной рукой — специальные элементы надёжно фиксируют все предметы.

Сенсорные ящики

Ещё один знак того, что будущее уже наступило — ящики, открывающиеся автоматически от прикосновения, совершенно реальны и очень удобны. Стоит лишь слегка нажать на совершенно гладкий фасад рукой или ногой, и сработает привод, размещённый за задней стенкой. Система даже способна распознать препятствие на пути — кота или ребёнка — и вовремя остановиться.

Хранение с освещением

Если на кухне есть открытые полки, позаботьтесь о том, чтобы на них был порядок. Пусть на виду будут самые любимые и привлекательные вещи. А красоты им добавит правильно освещение: оптимальна встроенная подсветка и белый свет от люминесцентных ламп — он не раздражает и не искажает цвета.

Боковые ячейки

Такие ящики называются поэтично — Gullwing, «крыло чайки». В обычной на первый взгляд конструкции нашлось по бокам дополнительное место для самых мелких предметов. При задвигании ячейки плавно складываются и убираются внутрь.

Дополнительные ёмкости

Ещё одна «слепая зона» кухни, в которой место пропадает зря — дальний край столешницы. Что, если разместить здесь встроенные органайзеры для тех аксессуаров, которые должны быть под рукой во время готовки — венчиков, приправ? Дополнительный плюс — крышка, которая делает закрытую конструкцию практически невидимой.

Хорошая видимость

Боковая поверхность ящиков из стекла — это не только красиво, но и удобно. Содержимое хорошо просматривается даже сбоку. Материал, разумеется, высокопрочный — случайный удар ему не страшен.

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