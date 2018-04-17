6 умных вариантов оформления кухни в однокомнатной квартире

1. Кухня-столовая

Такой вариант наиболее подойдет семьям без детей и людям, часто принимающим гостей. А также тем, кто уже решил вопрос с расположением зон гостиной, спальни и детской в единственной комнате и не планирует переносить какую-либо из этих функций на помещение кухни.

Фото: houseandgarden.co.uk Плюс

Логичное объединение функций кухни и столовой в одном помещении. Кроме того, при организации семейных застолий вам не придется носить тарелки в комнату и обратно. А обеденный стол может служить дополнительной рабочей поверхностью при приготовлении пищи (актуально для небольших кухонь).

Минус

На единственную комнату в квартире ложится довольно серьезная функциональная нагрузка: там придется найти место для спальни, гостиной, рабочего уголка, а иногда еще и детской

2. Кухня-гостиная

Один из наиболее универсальных и практичных вариантов, позволяющий равномерно распределить функциональную нагрузку между кухней и единственной комнатой. В современных квартирах кухня, как правило, достаточно большая, чтобы без проблем разместить там небольшой гарнитур и весьма просторную зону столовой-гостиной.

Фото: Instagram serova_design

Плюс

На единственную комнату ложится не такая большая функциональная нагрузка, и при желании там можно будет с комфортом разместить и полноценную двуспальную кровать, и рабочий уголок, и даже детскую зону.

Минус

В однокомнатных квартирах с очень маленькой кухней такой вариант вряд ли удастся воплотить в жизнь.

3. Кухня-детская

Довольно смелая идея, которая может «прийтись ко двору» семьям с детьми. Разместите на кухне небольшой гарнитур, а на оставшемся пространстве организуйте детскую. Зонируйте помещение или предусмотрите раздвижные перегородки, чтобы избежать эффекта «спальни на кухне».

Фото: Instagram Idolza

Плюс

У детей будет свой уголок, а у родителей — пространство для личной жизни.

Минус

Полноценную детскую при таком раскладе получить все же не удастся, да и зона готовки выйдет крайне небольшой.

4. Кухня-спальня

Еще один вариант, который подойдет семьям с детьми. В единственной комнате можно организовать детскую, а также предусмотреть зону столовой-гостиной. А на кухне обустроить зону готовки и спальное место для родителей.

Фото: Instagram topinterdesign

Плюс

В распоряжении детей будет собственная полноценная комната, при этом родителям не придется жертвовать личной жизнью и удобным спальным местом.

Минус

Чтобы уйти от эффекта «спальни на кухне», потребуется продуманное зонирование, а возможно, и установка раздвижных перегородок. При этом на большую удобную зону готовки рассчитывать вряд ли придется.

5. Кухня-кабинет

Идея для тех, кто не обременен детьми или выполняет немалый объем работы из дома и нуждается в персональном мини-офисе.

Фото: Instagram lostdesignsociety

Плюс

В квартире появится комфортное и просторное рабочее место, где вас никто не потревожит (по крайней мере, вне периодов приготовления и приемов пищи).

Минус

Еда, напитки и брызги жира — не лучшее соседство для компьютера и важных документов.

6. Кухонный гарнитур в прихожей

Идея, которую оценят семьи с несколькими детьми и которая будет вполне логичным ходом для обладателей больших прихожих. Такой перенос кухни имеет свои технические нюансы и потребует согласования перепланировки, однако не является чем-то невозможным.

Фото: houseandgarden.co.uk Плюс

Вместо одной у вас появляются две полноценные комнаты. Это позволит с достаточным комфортом разместить в квартире остальные функциональные зоны.

Минус

Обустроить при таком раскладе большую удобную кухню вряд ли получится (если, конечно, вы не являетесь счастливым обладателем огромной прихожей). Кроме того, зону столовой придется организовать или в комнате, или в помещении бывшей кухни, то есть каждодневного переноса тарелок туда-сюда вам не избежать.