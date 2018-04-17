Скандинавский или прованс? Милый, милый дом, в интерьере которого есть оба стиля

Фирменный стиль дизайнеров лондонского бюро Helen Green Design — роскошь, в которой легко жить. Креативный директор компании Наталия Мийар (Natalia Miyar) говорит, что в комнате должно быть одинаково комфортно и в джинсах, и в вечернем платье. В чём же секрет такого интерьера? В искусном сочетании классики и современных идей, гламура и естественности, изысканных материалов и простых. Именно так и спроектирован и оформлен этот милый и элегантный загородный дом в графстве Суссекс.

Наталия Мийар, креативный директор бюро Helen Green Design

Наталия возглавляет компанию с 2012 года, сейчас у неё в подчинении 25 дизайнеров, а в работе — международные проекты в Германии и Австралии и собственная линия мебели и обоев. В основе её стиля — любовь к эффектным пропорциям, многослойному декору и внимание к деталям. Любимое место в доме — диван.

helengreendesign.com Спокойная гостиная в сине-белых тонах

Эта комната кажется очень просторной. Хитрость не только в использовании белой краски и светлого текстиля — здесь ещё и пропорции рассчитаны умело. Высоты стенам добавляет открытый стеллаж с полками от пола до потолка, а окну — высоко расположенная штанга для штор.

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Входная дверь открывается сразу в гостиную, поэтому здесь нет ничего лишнего. Для хранения зонтиков и тростей используется характерный для «деревенских» стилей элемент — объёмный молочный бидон, в качестве комода — старомодный вместительный чемодан Louis Vuitton . А простой деревянный пол и окрашенные в белый цвет рамы зеркал — отсылка уже к скандинавскому дизайну и его лаконичности и естественности. Не забыли декораторы и о важности живых растений для уюта в доме. Лаванда — ещё одно напоминание о французском Провансе и его очаровании.

Столовая для ужина при свечах

Неповторимый узор натурального дерева открытых потолочных балок и пола отлично сочетается с гладкой серой тканью, которой отделаны кресла. Но в первую очередь в глаза бросается, безусловно, необычный светильник — подвесная композиция из свечей над столом. Такое освещение любой скромный ужин превратит в праздник.

Чёрно-белая кухня с раковиной-островом

Тёмные столешницы, светлые фасады мебели и металл бытовой техники и светильников — эта кухня могла бы подходить, скорее, лофту, чем загородному дому. Но милые детали декора сделали интерьер цельным и гармоничным: плетёные корзины для хранения мелочей, деревянные разделочные доски, фрукты и зелень, керамика на полках и узорные шторы.

Раковина расположена так, что заниматься делами можно беседуя с гостями. Места на кухонном острове достаточно для того, чтобы приготовить целый пир.

Гостевая спальня с многослойным декором

Прикроватная тумбочка — одна на двоих — украшена по всем правилам декора, здесь есть и свеча-светильник, и картина, и цветочная композиция, и стопка книг. От неё глаз не оторвать, как и от кроватей — сочетание серо-голубого, белого и бордового в оформлении постельного белья и покрывал интригует и повторяет элементы и тона оконной шторы и постеров на стене. А несколько подушек разных размеров и цветов — это не только эстетически приятная деталь, но и очень уютная.

Светло-серая ванная с окном

Белая ванная с серыми элементами — сталь сантехники, жемчужный цвет шторы и матовое дерево столешницы — вовсе не кажется холодной. Здесь много солнечного света из небольшого окна — достаточно, чтобы прекрасно чувствовало себя живое растение в углу. А округлые формы и плавные линии мебели, ванны и крупного зеркала говорят об уюте и расслабленности, царящей в комнате, так же выразительно, как о серьёзной строгости могли бы рассказывать чёткие очертания и прямые углы в другом интерьере.

Дополнительная комната: эффектная веранда

Дизайнеры отнеслись к оформлению яркой веранды с той же ответственностью, с какой декорировали интерьер дома. Уголок отдыха отделяет от проходной зоны резная ширма. Отлично выглядят и мягкие диваны, оформленные декоративными подушками с разными, но гармонично сочетающимися узорами. А жёсткие линии металлической основы мебели, крупного стеклянного подсвечника и квадратных деревянных цветочных ящиков добавляют общему образу необходимой структуры и чёткости. Прекрасный пример сочетания в декоре решений, внушающих уверенность и комфорт одновременно.

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