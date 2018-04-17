Компания Electrolux представила новую коллекцию техники по уходу за бельём

Компания Electrolux представила технологическую арт-инсталляцию, собранную из лучших предметов техники линейки PerfectCare. Автор проекта — молодой московский архитектор Мария Качалова. Новая линейка гарантирует бережный уход паром за вещами из благородных фактурных тканей, включая кружево, пайетки, шерсть и кашемир. Самые сложные в уходе вещи, которым раньше требовалась химчистка и которые невозможно было очистить в домашних условиях, теперь можно будет привести в порядок за считаные минуты в машинке, например в режиме очистки паром.

Но вот те вещи, которые попались в процессе открытия в руки Тиграну Аветисяну , вряд ли кто-нибудь будет стирать, ведь теперь это искусство!Дизайнер устроил целое шоу, используя белоснежную одежду как холст, а зачем вручая её гостям в качестве сувениров. Эти абстракции займут достойное место в интерьерах, а для прочих элементов гардероба есть PerfectCare.

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