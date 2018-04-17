Интерьер, стилизованный под квартиру начала ХХ века

Владельцы этой элегантной квартиры — супружеская пара, взрослые люди, уже вырастившие детей (которые живут отдельно и иногда приезжают в гости). На момент покупки это была типичная петербургская коммуналка. Её достоинства были очевидны: много окон с видом на Большой проспект, два камина, великолепный эркер в одной из комнат, старинная лепнина. «Пришлось расчищать пространство старой коммуналки, — вспоминает автор проекта Татьяна Снежкина. — Мы убирали перегородки, выравнивали перепады уровней, возникшие в „коммунальную“ эпоху, „раскрывали“ заложенные проёмы».

Кроме того, проверили дымоходы (один оказался работающим), санузел, который изначально был раздельным, сделали совмещённым, продумали системы хранения. Плюсом стало то, что в квартире уже была кладовая. «У хозяев было много вещей, в частности много книг, и это потребовало организации мест для хранения, — говорит автор проекта. — А в доме шестнадцать (вдумайтесь в эту цифру) окон! Конечно, они отнимают место у стен, то есть мест, где можно было бы сделать шкафы, совсем немного». Тем не менее с этой проблемой справились, поставив книжные шкафы в гостевой комнате (функционально это гостевая–кабинет–библиотека), а также в гостиной. Почти чёрные шкафы простой формы перекликаются по стилю и цвету со столь же лаконичными дверными проёмами.

Лаконизм стал объединяющим фактором для разных по времени и стилю предметов, вот почему современные вещи так хорошо вписались в концепцию дома с историей.

А история у дома и, шире, у этого места — богатая. Татьяна, приступая к работе над интерьером, изучила её в тонкостях. Она рассказала, что в начале XIX века участок между 19‑й и 20‑й линиями (где в настоящее время стоит дом) принадлежал переводчику Черевину. Здесь проводила собрания масонская ложа, участие в которой принимал вице–президент Академии художеств А. Ф. Лабзин. Позже, в 1911–1912 годах, на этом месте был возведён шести­этажный доходный дом в стиле модерн по проекту видного столичного зодчего А. Ф. Барановского.

«Квартира имеет соответствующий экстерьеру оригинальный декор, — объясняет Татьяна Снежкина. — Ла­коничную гипсовую лепнину, два типовых для того времени камина и печь Раккола­ниок­ского гончарного завода».

После расчистки стало ясно, что все новые элементы интерьера должны быть подчинены мощно выявившейся теме парадной квартиры начала XX века. Новые детали при этом не стали исторической стилизацией. Широкий паркет, строгие двери с текстурным стеклом, декоративные светильники, мелкий геометрический рисунок обоев и глубокие, спокойные цвета — всё это выглядит современно и актуально, создаёт игру контекстов — культурных и исторических. Такая атмосфера интерьера вне времени — это не просто модно, это ещё и психологически комфортно.

Автор проекта Татьяна Снежкина резюмирует: «Хозяева выбрали эту квартиру неслучайно: им нравились сам дух этого места и характерные черты „дома с историей“. Шестиэтажный дом по проекту зодчего А. Ф. Барановского был построен в 1911–1912 годах. Работая над интерьером, я постаралась максимально бережно отнестись ко всему, что имеет историческую ценность».