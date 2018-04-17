Как скрыть неровности стен: 8 дизайнерских решений 

1. Используйте обои
Самый простой вариант скрыть неровности стен — оклеить их обоями. Стена, подготовленная под обои, не нуждается в идеальной гладкости, по сравнению со стеной под покраску.
Лучше отдать предпочтение виниловым и флизелиновым обоям с орнаментом или рисунком. За счет их плотности и многослойности неровность удастся скрыть полностью.
Фото: Instagram pro.blesk_perm
О полосках лучше забыть. Такой рисунок выявит недостатки стены и усугубит их. То же самое — с однотонными бумажными обоями с гладкой поверхностью. Даже крохотная неровность будет заметна.
2. Сделайте отделку деревянными панелями
Особенно актуально для английского стиля, но и современной комнате в нейтральной стилистике подойдет это решение. Деревянные панели на нижней части стены не только скроют возможные неровности, но и помогут визуально увеличить высоту потолка. Следуйте правилу одной трети: высота панели не должна быть выше одной трети высоты стены.
В малогабаритках и студиях такой прием лучше не применять — на расширение пространства это не работает.
Фото: Instagram repeatstory
3. Обейте стены вагонкой
Она впишется в стиль прованс, популярный скандинавский и эко-интерьер. Кстати, вагонку легко покрасить — сегодня рынок строительных материалов предлагает специальные краски, которые можно наносить без подготовки поверхности. Получится сделать стены не только ровными, но и «поиграть» с цветовыми решениями.
Фото: Instagram newflatspb
4. Попробуйте фактурную штукатурку
Рельефные, шершавые поверхности способны скрыть недостатки стены. При правильном нанесении фактурная штукатурка прослужит дольше обоев, хотя стоить будет дороже.
Фото: Instagram design_13ds
5. Покрасьте стены в темный
При небольших неровностях можно сделать ставку на черный или темно-синий цвет. Такие решения подойдут не каждому, но есть определенные декораторские приемы, которые помогут сделать темный интерьер не угнетающим.
Фото: livethemma.ikea.se 6. Используйте текстиль
Шторы — это отличное решение для декорирования неровной стены. Выбирайте материалы, подходящие вашему интерьеру. Сейчас в моде фактурные ткани, например лен, или легкие струящиеся материалы. Таким образом можно не только скрыть недостатки отделки, но и добавить уюта. Подсказки, где еще использовать шторы, кроме окна, мы уже давали.
Фото: livethemma.ikea.se 7. Скройте недостатки с помощью декора
Объемный докер, настенные украшения и картины помогут отвлечь внимание от недостатков. К тому же, аксессуары легко поменять, когда захочется быстро освежить интерьер и добавить в него что-то новое.
Фото: Instagram my_full_house
8. Не скрывайте неровности
Вы можете превратить недостатки стены в достоинства. При определенных обстоятельствах это уместно: например, если вы решите сделать интерьер, приближенный к лофту. Смелая эклектика сегодня в моде, можно экспериментировать.
Фото: livethemma.ikea.se