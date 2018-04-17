Как скрыть неровности стен: 8 дизайнерских решений

1. Используйте обои

Самый простой вариант скрыть неровности стен — оклеить их обоями. Стена, подготовленная под обои, не нуждается в идеальной гладкости, по сравнению со стеной под покраску.

Лучше отдать предпочтение виниловым и флизелиновым обоям с орнаментом или рисунком. За счет их плотности и многослойности неровность удастся скрыть полностью.

Фото: Instagram pro.blesk_perm

О полосках лучше забыть. Такой рисунок выявит недостатки стены и усугубит их. То же самое — с однотонными бумажными обоями с гладкой поверхностью. Даже крохотная неровность будет заметна.

2. Сделайте отделку деревянными панелями

Особенно актуально для английского стиля, но и современной комнате в нейтральной стилистике подойдет это решение. Деревянные панели на нижней части стены не только скроют возможные неровности, но и помогут визуально увеличить высоту потолка. Следуйте правилу одной трети: высота панели не должна быть выше одной трети высоты стены.

В малогабаритках и студиях такой прием лучше не применять — на расширение пространства это не работает.

Фото: Instagram repeatstory

3. Обейте стены вагонкой

Она впишется в стиль прованс, популярный скандинавский и эко-интерьер. Кстати, вагонку легко покрасить — сегодня рынок строительных материалов предлагает специальные краски, которые можно наносить без подготовки поверхности. Получится сделать стены не только ровными, но и «поиграть» с цветовыми решениями.

Фото: Instagram newflatspb

4. Попробуйте фактурную штукатурку

Рельефные, шершавые поверхности способны скрыть недостатки стены. При правильном нанесении фактурная штукатурка прослужит дольше обоев, хотя стоить будет дороже.

Фото: Instagram design_13ds

5. Покрасьте стены в темный

При небольших неровностях можно сделать ставку на черный или темно-синий цвет. Такие решения подойдут не каждому, но есть определенные декораторские приемы, которые помогут сделать темный интерьер не угнетающим.

Фото: livethemma.ikea.se 6. Используйте текстиль

Шторы — это отличное решение для декорирования неровной стены. Выбирайте материалы, подходящие вашему интерьеру. Сейчас в моде фактурные ткани, например лен, или легкие струящиеся материалы. Таким образом можно не только скрыть недостатки отделки, но и добавить уюта. Подсказки, где еще использовать шторы, кроме окна, мы уже давали.

Фото: livethemma.ikea.se 7. Скройте недостатки с помощью декора

Объемный докер, настенные украшения и картины помогут отвлечь внимание от недостатков. К тому же, аксессуары легко поменять, когда захочется быстро освежить интерьер и добавить в него что-то новое.

Фото: Instagram my_full_house

8. Не скрывайте неровности

Вы можете превратить недостатки стены в достоинства. При определенных обстоятельствах это уместно: например, если вы решите сделать интерьер, приближенный к лофту. Смелая эклектика сегодня в моде, можно экспериментировать.

Фото: livethemma.ikea.se