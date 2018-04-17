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SkLO выпустила новую коллекцию необычных светильников
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SkLO выпустила новую коллекцию необычных светильников 

IVD.ru 2 часа назад
Фото: IVD.ru
Производитель — SkLO. Цена: бра Fizz — 44 907 руб. Фото: «Светильники, Малая Ордынка 39»
Дизайнеры разработали как объёмные световые конструкции, так и одиночные изделия. Так, например, Drape composition 2 — это подвесная модель с тремя оригинальными стеклянными тонированными сферами разных размеров, две из них могут быть закреплены на потолочных крючках, что придаёт изделию интересную форму.
Необычный светильник Lasso представляет собой несколько петель из выдувного стекла и напоминает наброшенное лассо. Благодаря интересной форме плафона создаётся особый световой эффект, который придаёт интерьеру оригинальный вид.
Производитель — SkLO. Цена: подвес Lasso double — 104 782 руб., подвес Float — от 38 808 руб. Фото: «Светильники, Малая Ордынка 39»
Производитель — SkLO. Цена: подвес Lasso double — 104 782 руб., подвес Float — от 38 808 руб. Фото: «Светильники, Малая Ордынка 39»
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