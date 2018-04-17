В Зеленограде двум собственникам придется по решению суда восстановить квартиры в прежнее состояние

Жильцы самовольно выполнили запрещённые работы по переустройству и перепланировке.

Зеленоградский районный суд удовлетворил исковые требования Мосжилинспекции и обязал собственников привести свои квартиры в соответствие технической документации.

Двумя годами ранее жилищные инспекторы выявили незаконные перепланировки в двух домах района Крюково.

В обоих случаях бдительные соседи сообщили в Мосжилинспекцию о проведении самовольных работ.

Жители одной из квартир на 2 этаже корпуса 1620 заподозрили неладное, когда в спальне, граничащей со спальней соседей, стали слышать шум воды и звуки кухонного быта.

Как было установлено в ходе проверки, собственница квартиры сменила функциональное назначение комнат, поменяв местами спальню с кухней. В жилую комнату были перенесены мойка и электроплита. А в бывшей кухне на месте частично демонтированного вентиляционного короба размещен шкаф-купе.

Для сведения. Согласно п.10.5 Требований к проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011г. №508-ПП, не допускается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции, демонтаж вентиляционных коробов (частично или полностью) и технических коробов. В соответствии с п.10.20 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 №47 не допускается размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни.

Жителей 5 квартир корпуса 1824 также лишил покоя длительный ремонт соседа. Грохот, шум перфоратора и дрели вынудил их пожаловаться в надзорный орган. Жилищные инспекторы установили, что собственник самовольно объединил балкон с кухней, изменив форму оконно-балконного проема.

Для сведения. В соответствии п 10.19-10.20 Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 г. №508-ПП не допускается объединение лоджий, балконов, террас, веранд с внутренними помещениями.

А также создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах) — с ослаблением несущей способности элементов конструкций многоквартирного дома и жилого дома.

Мосжилинспекция привлекла двух собственников к административной ответственности, предусмотренной ст.7.21 КоАП РФ, а также обязала привести помещения квартир в прежнее состояние.

Однако в установленный срок предписания не были исполнены. Нарушители были повторно привлечены к административной ответственности, но уже по ч.1 ст.19.5 КоАП. Также Мосжилинспекция обратилась в Зеленоградский районный суд с целью обязания собственников устранить нарушения.

Теперь владельцам недвижимости придется добровольно или в принудительном порядке провести восстановительный ремонт в своих квартирах.