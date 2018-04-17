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Большой Московский цирк провел субботник
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Большой Московский цирк провел субботник 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
На высоком уровне был проведен субботник в Большом Московском цирке. Сотрудники цирка мыли, чистили, подметали, в общем, наводили чистоту и порядок. У творческих людей не обошлось без танцев и веселых номеров прямо на субботнике.
Работники цирка объединились в едином порыве в стремлении преобразить помещение цирка — вытаскивали тяжелые предметы на улицу, где подвергали их влажной уборке. Таким образом можно было внимательно рассмотреть детали циркового интерьера, яркую мебель и прочие интересные атрибуты.
В итоге трудящиеся остались довольны выполненной работой.
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