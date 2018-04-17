Castorama устроит двухдневный семейный квартирник в Казани

29 и 30 апреля Castorama отпразднует открытие первого гипермаркета в Казани и устроит Квартирник Castorama ‒ фестиваль ремонта для всей семьи с мастер-классами, концертами и розыгрышами призов. Гости мероприятия научатся делать ремонт своими руками, попробуют себя в роли шеф-поваров, декораторов и парфюмеров, узнают все о секретах домашнего уюта.

Квартирник Castorama будет интересен всем, кто готов к переменам и впервые планирует обустроить дом своими руками. Команда профессионалов Castorama обучит гостей самостоятельно укладывать плитку и ламинат, быстро устанавливать смеситель и мастерить мебель. Любителям уюта в доме организаторы расскажут о трендах в области декора, кулинарных лайфхаков и покажут, как создать крафтовые бьюти-изделия. Фестиваль пройдет на парковке гипермаркета Castorama Казань на пересечении улиц АК. Сахарова и Н. Жиганова, а попасть на него смогут все желающие ‒ вход будет свободным.

Пространство квартирника напоминает уютный дом и будет условно разделено на несколько комнат: «Балкон» и «Кухню», «Гостиную» и «Детскую», «Ванную» и «Гардероб», и даже «Гараж» с «Беседкой». В каждой зоне гостей праздника ждет специальная программа ‒ от мастер-классов по ремонту и рукоделию до камерных спектаклей и розыгрышей призов и сертификатов.

Отправная точка квартирника ‒ «Балкон». Здесь «жители квартиры» ‒ аниматоры и актеры ‒ встречают гостей и провожают в комнаты. Любимое место всех гостей в доме, центр праздника и вечеров в кругу семьи ‒ «Гостиная». В этом пространстве можно будет отдохнуть с друзьями и послушать актуальную музыку. Здесь будут выступать известные исполнители из Казани ‒ cover-группа Doratti. Казанские ведущие Игорь Бурмистров и Тимур Раага будут подогревать атмосферу в «Гостиной» конкурсами и розыгрышами призов.

«Кухня» ‒ главное место для общения, обмена опытом и семейными рецептами. На кулинарных мастер-классах повара научат гостей варить горячий шоколад, печь итальянскую пиццу и красиво сервировать стол. Здесь же основатель «Театра Вкуса» Юрий Макеев покажет спектакль «Семейная пекарня», который перенесет участников в атмосферу старинной французской пекарни. Актеры поведают историю о традициях, бережно передающихся через поколения, а после зрители попробуют ароматные булочки, выпеченные по секретному рецепту.

В импровизированной «Ванной» расположится бьюти-корнер, где гости создадут собственный парфюм, научатся варить мыло, делать бомбочки для ванн и готовить сахарный скраб. А для тех, кто готовится к ремонту, здесь же пройдут мастер-классы по укладке плитки и мозаики в ванной комнате.

«Гараж» ‒ это не только место для парковки машины, но и мастерская, где пилят, строгают и работают по дереву. Здесь приглашенные мастера научат всех желающих создавать мебель для дома своими руками ‒ табуретки, ящики для хранения, ключницы и кашпо. Тем, кто собирается заняться ремонтом самостоятельно, в «Гараже» покажут, как класть ламинат.

Целый день в «Детской» юные посетители фестиваля смогут смастерить предметы разной сложности ‒ керамические мозаики, деревянные игрушки, эскизы модных аксессуаров и поделки в стиле string art ‒ особой технике плетения цветными нитями.

После мастер-классов гости фестиваля смогут отдохнуть, примерить строительную униформу в зоне «Гардероб», сделать фотографию или короткое видео на память о квартирнике. В «Беседке» можно будет попробовать фирменные блюда и новинки от казанских гастрономических проектов: Country Grill стритфуда и въетнамского кафе Фошная.

Подробная информация о новом магазине Castorama и мероприятии доступна на сайте.

Квартирник Castorama, 29 апреля 10:00-20:00, 30 апреля 10:00-16:00 Адрес гипермаркета — пересечение улиц АК. Сахарова и Н. Жиганова

Расписание фестиваля

29 апреля

Гостиная / Главная сцена

10:00-10:45 ‒ DJ-сеты, розыгрыш призов, конкурсы от ведущего10:45-11:00 ‒ «Лайфхаки для балкона. Избавляемся от свалки»11:00-11:45 ‒ DJ-сеты, розыгрыш призов, конкурсы от ведущего11:45-12:15 ‒ «Основные ошибки при ремонте ванной»12:15-12:30 ‒ Розыгрыш призов, конкурсы от ведущего12:30-13:00 ‒ Выступление музыкальной группы13:00-13:10 ‒ «Какой еще может быть отделка стен ванной, если не кафелем?»13:30-13:45 ‒ DJ-сет13:45-14:00 ‒ «Необходимые инструменты для квартиры»14:00-14:30 ‒ Выступление музыкальной группы14:30-15:15 ‒ DJ-сеты, розыгрыш призов, конкурсы от ведущего15:15-16:00 ‒ «Как сделать кухню уютнее», конкурсы от ведущего16:00-16:30 ‒ Выступление музыкальной группы16:30-17:15 ‒ «Когда на счету каждый сантиметр. Лайфхаки для маленьких квартир», розыгрыш приза17:15-18:15 ‒ DJ-сеты, розыгрыш призов, конкурсы от ведущего18:15-19:00 ‒ «Правильный подбор цветов для интерьера: 10 советов эксперта», розыгрыш приза19:00-20:00 ‒ DJ-сеты, розыгрыш призов, конкурсы от ведущего

Кухня

11:30-12:30 ‒ Мастер-класс по сервировке стола, розыгрыш сертификатов12:30-13:30 ‒ Спектакль «Семейная пекарня»14:30-15:15 ‒ Мастер-классы с лапшой от «Театра Вкуса»15:15-16:15 ‒ Мастер-класс по приготовлению пиццы16:15-17:15 ‒ Спектакль «Семейная пекарня»18:00-19:00 ‒ Мастер-класс по шоколадоварению

Детская

10:00-20:00 Мастер-классы, детские преподаватели и аниматорыКерамическая мозаика своими руками (1,5 ч)«Деревянные игрушки своими руками» (2 ч) String Art (1.5 ч)"Дизайнер модных аксессуаров» (2 ч) Розыгрыш сертификатов

Ванная

11:00-12:00 ‒ Мастер-класс по изготовлению бомб для ванн13:00-14:00 ‒ Мастер-класс по изготовлению масляных и твердых духов своими руками, «Установка смесителя», розыгрыш сертификатов15:15-17:15 ‒ «Как правильно уложить плитку/мозаику в ванной», мастер-класс по созданию воскового саше, розыгрыш сертификатов17:45-18:00 ‒ Мастер-класс по мыловарению, мастер-класс сахарный скраб своими руками, розыгрыш сертификатов

Гараж

11:15-12:45 ‒ Мастер-класс «Укладка ламината», розыгрыш сертификатов, квест12:45-13:45 ‒ «Живой блог», квест, розыгрыш призов14:00-15:30 ‒ Мастер-класс «Ящик для хранения», розыгрыш сертификатов, квест15:30-16:30 ‒ Квест16:45-17:45 ‒ Мастер-класс «Кашпо своими руками», квест17:45-19:15 ‒ Мастер-класс «Ключница своими руками», квест19:15-20:00 ‒ Квест

30 апреля

Кухня

10:00-12:30 ‒ Мастер-класс по сервировке стола, розыгрыш сертификатов12:30-15:15 ‒ Мастер-класс по приготовлению пиццы15:15-16:00 ‒ Мастер-класс по сервировке стола

Детская

10:00-16:00Аниматоры Конкурсы для детейРозыгрыш сертификатов

Ванная

10:00-13:00 ‒ Мастер-класс по изготовлению бомб для ванн, промоакция, розыгрыш сертификатов13:00-15:15 ‒ Мастер-класс по изготовлению масляных и твердых духов своими руками15:15 ‒ 16:00 ‒ Мастер-класс по изготовлению бомб для ванн, промоакция, розыгрыш сертификатов

Гараж

11:15-15:15 ‒ Мастер-классы, розыгрыш сертификатов