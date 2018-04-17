Как обустроить съёмную квартиру: выкидываем, переставляем, покупаем, декорируем

Не зря говорят, что своя ноша не тянет. Действительно, в родном доме старая мебель, протёртый ковёр и люстра родом из детства навевают приятные воспоминания, чего не скажешь о ветхом диване на съёмной квартире. Какая уж тут ностальгия! А ведь бытует мнение, что тратиться на ремонт и капитальное обновление не своей квартиры не имеет смысла. Но что делать, если новое жилище непригодно для комфортной жизни? Наш ответ: как можно быстрее его преобразить и сделать уютным. Успеете за 24 часа?

Шаг первый: выкидываем

Итак, вы въехали в новую квартиру и она полна хозяйских вещей. Большая часть из них точно не будет вам нужна, значит, от неё нужно избавиться. Соответственно, перво-наперво вы должны обговорить с хозяевами именно этот вопрос. Можно ли выкидывать их вещи? Все, только часть, какие-то конкретные?

Если владельцы квартиры дали вам свободу действий, то решительно избавляйтесь от всего, что вам не пригодится. Это, например, разваливающаяся мебель, старый трёхколесный велосипед, видавшая виды шуба или советские игрушки. Если же договориться с хозяевами не получилось, смело прячьте весь неугодный хлам куда подальше: в коробки, чемоданы, пакеты и ящики. Их, в свою очередь, убирайте в кладовку, на антресоль, балкон или хотя бы под кровать.

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Избавьтесь от грязи тоже — это не менее важно. Потратьте несколько часов на интенсивную уборку: вымойте окна, полы и даже стены, отчистите кафель в ванной и вытряхните старый ковёр. Пропылесосьте, протрите пыль везде, даже в тех местах, о которых все благополучно забывают: например на люстре или самой нижней полке комода. Одно только это сделает любую квартиру уютнее и презентабельнее.

Шаг второй: переставляем

В квартире есть хозяйская мебель, и именно ею вы планируете пользоваться хотя бы первое время? Отлично, тогда пора привести её в порядок и немного подвигать. Владельцы квартир редко задумываются о красивой расстановке мебели, особенно если не живут на сдаваемой площади, так что шансы встретить стандартный симметричный расклад довольно-таки велики. Чем он плох? Да, в общем-то, ничем, кроме того, что это неинтересно и зачастую малофункционально. Так что смело переставляйте полученную в пользование мебель, но делайте это с умом. Помните, что между диваном и креслом должен быть довольно широкий проход, а рабочий стол должен стоять так, чтобы естественный свет падал слева.

Наше мнение:

— Совместите процесс перестановки с реставрацией старой мебели. Окрасьте шкаф или кофейный столик в белый цвет, купите для старых стульев красивые чехлы, а поцарапанную столешницу выложите мозаикой или заклейте специальной плёнкой под дерево. Ещё один верный способ придать мебели свежий вид — заменить ручки. А если не помогает даже это и комод выглядит потрёпанным, накройте его салфеткой или декорируйте текстилем.

Занимаясь перестановкой, обратите внимание, какие ресурсы скрывает доставшаяся вам квартира, и используйте их для организации хранения. В стенах есть ниша? Прибейте несколько полок и превратите её в стеллаж. От хозяев остался велосипед, который никуда не спрячешь? Его новое место — на стене. Пространство под кроватью пусть станет пристанищем для всевозможных ящиков и коробок. Высокие потолки позволят вам повесить на стену шкафчики или полки, а отсутствующий журнальный столик заменит винтажный сундук, в который вы ещё и спрячете вещи.

Шаг третий: покупаем

Нельзя с уверенностью предсказать, сколько времени вы проведёте в съёмной квартире, поэтому сначала покупаем только самое нужно. В первую очередь — необходимую мебель. Если вам досталась пустая (или полупустая) квартира, то сначала покупаем кровать, обеденный стол и пару стульев, плюс минимальный набор посуды и красивый комплект постельного белья. При покупке мебели отдавайте предпочтение простым конструкциям, в идеале — складным или сборным моделям, чтобы впоследствии не дарить полюбившийся стол новым жильцам, а увезти его без особых хлопот с собой.

Разобравшись с предметами первой необходимости, перейдём к экстренной помощи по созданию уюта. Как можно скорее купите: новые красивые шторы, пару живых растений, яркие диванные подушки и плед, классный ковёр, дополнительные ёмкости для хранения вещей и пару напольных вешалок, если в квартире не оказалось шкафа или места для него.

Шаг четвёртый: декорируем

Вот мы и подошли к завершающему этапу. Комнаты убраны, необходимая мебель куплена или приведена в порядок — осталось сделать так, чтобы квартира как можно скорее стала вашим пусть и временным, но домом.

Для этого займитесь декором: повесьте на стены картины и фотографии, сделайте доску настроения или вдохновения, повесьте несколько зеркал в разных комнатах, художественно разложите книги. Прибейте на стену какой-нибудь необычный крючок или полноценный арт-объект, на который будете вешать украшения, и купите несколько локальных светильников.

Если хозяева против капитального ремонта, а состояние стен и пола оставляет желать лучшего, проявите фантазию и замаскируйте несовершенства нехитрым декором. Так, царапины на полу легко скрыть ковром, мебелью или мягкими пуфиками. Отвлеките внимание от неровных стен или некрасивых обоев с помощью крупных постеров, симпатичных гирлянд, грифельной доски или виниловых стикеров, которые легко клеятся и заметно оживляют интерьер. Старую или просто не очень привлекательную внешне кровать можно прикрыть лёгким балдахином.

Наше мнение:

— Уют складывается не только из красивой картинки. Задействуйте и другие чувства, особенно обоняние и осязание. Купите ароматические свечи или благовония и расставьте по подоконникам, пусть они горят и наполняют квартиру приятным запахом. Обратите внимание на фактуру: добавив в обстановку мягкие ткани, тёплый плед и пушистый ковёр, вы сразу же почувствуете себя как дома.

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