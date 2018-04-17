Все в пастель: 10 самых модных оттенков маникюра

Мастера салонов Beauty Lounge Bar, Wax Detox Bar рассказали, какие оттенки пастели в топе этой весной, кому они подойдут и как сочетаются между собой.

Анжелика Трухина. Мастер по маникюру Wax Detox Bar Afterglow, Luxio

Я работаю с покрытием Luxio уже давно. Оно отлично носится — без сколов, не теряет блеск и обеспечивает отличную пигментацию. Afterglow — красивый, нежный пастельный оттенок, который идеально сочетается с любым стилем одежды. Хорошо выглядит на коротких ногтях. Если хочется «праздника», можно добавить на безымянный палец немного глиттера. Но в этом нет необходимости — цвет самодостаточен.

Lovely, Luxio

Этот оттенок вполне может претендовать на звание «королевский». Позволяет создать простой, но изысканный маникюр. Цвет настолько милый — подойдет и девочкам-подросткам, и юным девушкам и женщинам постарше.

Ivory, Luxio

Кремовые оттенки в этом сезоне особенно популярны. Обратите на них внимание. Они практичны и универсальны. Этот оттенок легко сочетается с любой другой пастелью из палитры Luxio. Обратите внимание на оливковый — хороший способ сделать маникюр немного ярче.

Fairy, Luxio

Нежный оттенок грязной розы безупречен! Немного блеска на губах такого же цвета, тушь для ресниц, румяна, и вы готовы покорять мир!

Wisp, Luxio

Сегодня в моде все оттенки серого — выберите свой. Этот ненавязчивый цвет хорошо дополнит любой образ. Я называю его «аристократом». Попробуйте убедить меня в обратном?

Анита Кургун. Специалист салона Beauty Lounge Bar (Минск)

Крем-брюле, E.MiLac

В работе я использую два вида покрытий: E.MiLac и Uno Luxe — у них прекрасная цветовая гамма. Nutmeg — благородный кофейный оттенок для поклонниц классики. Такой маникюр сделает руки изящнее и подчеркнет красивую форму ногтевой пластины. Оттенок идеален для длинных и коротких ногтей.

Aквамарин, E.MiLac

Цвет весеннего неба — идеальный весенний вариант. Отлично сочетается с другими оттенками из коллекции Park Avenue. А если добавить немного геометрии, можно создать игривый и яркий образ. Не бойтесь экспериментов — сейчас для них самое время!

Янтарный мед, E.MiLac

Этот пастельный оттенок ярче, чем все остальные в линейке Cozy Evening. Только посмотрите, насколько он идеален. С белыми футболками и джинсами, летящими платьями и косухами — «Янтарный мед» дополнит любой образ.

Английский шелк, E.MiLac

Название говорит само за себя — благородный и стильный оттенок. Он универсален — не обязывает выбирать одежду определенного цвета. Прекрасно сочетается с другой пастелью в любом ее проявлении.

001 белый, Uno Luxe

Этот цвет никогда не выйдет из моды. Он хорошо подчеркивает легкий загар и идеально с ним сочетается. Добавьте немного блеска — получится беспроигрышный вариант для свадебного торжества, накрасьте два пальца персиковым лаком — можно смело отправляться на море.