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В центре дизайна Artplay открылась шоу-рум мебели Fortross
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В центре дизайна Artplay открылась шоу-рум мебели Fortross 

Roomble.com 48 минут назад
Фото: Roomble.com
Специалисты студии дизайна ZeWorkroom создали интерьер нового офиса мебельной компании Fortross, который сразу стал и основным выставочным залом. Расположился он в центре дизайна Artplay.
Основное направление компании — дерево и всё, что с ним связано.
Здание с историей и большим количеством инженерных коммуникаций задавало дизайнерам определённую стилистику и словно советовало, что именно нужно было сделать. Поэтому они лишь подчеркнули шероховатость отделки и грамотно расставили акценты. Площадь офиса — 92 квадратных метра. Авторы проекта: Алексей Шибаев и Серафима Севастьянова.
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