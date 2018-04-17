В центре дизайна Artplay открылась шоу-рум мебели Fortross

Специалисты студии дизайна ZeWorkroom создали интерьер нового офиса мебельной компании Fortross, который сразу стал и основным выставочным залом. Расположился он в центре дизайна Artplay.

Основное направление компании — дерево и всё, что с ним связано.

Здание с историей и большим количеством инженерных коммуникаций задавало дизайнерам определённую стилистику и словно советовало, что именно нужно было сделать. Поэтому они лишь подчеркнули шероховатость отделки и грамотно расставили акценты. Площадь офиса — 92 квадратных метра. Авторы проекта: Алексей Шибаев и Серафима Севастьянова.

Читайте также:

Новинки флористики и ландшафтный дизайн: у вас есть шанс озеленить Москву

Roomble 3 года — отчёт с самой горячей вечеринки лета

5 февраля в школе дизайна НИУ ВШЭ стартует годовой курс обучения