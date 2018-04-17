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Дизайн станции метро «Мнёвники» доработали
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Дизайн станции метро «Мнёвники» доработали 

Управа района Хорошево-Мневники 47 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, дизайн станции «Мнёвники» Большого кольца метро доработали по техническим причинам.
— Планировалось сделать «Мнёвники» по образцу мадридского метро, то есть берегового типа — с одним двухпутным тоннелем и двумя платформами по бокам. Однако позже было принято решение все-таки строить «по-московски» — с одной платформой, — рассказал Сергей Кузнецов.
Однако стилистика осталась неизменной. Станция и эскалаторный спуск будут оформлены в соответствии с изначальной концепцией — в стиле брутализм. Основой дизайна стали ярко-красный объект в центре станции и наклонный ход эскалаторов, который пронизывают красные балки распорных конструкций. Для их подсветки придумали специальные светильники динамичной формы, которые крепятся на балюстраду эскалаторов. Остальной интерьер выдержан в темно-серых тонах под натуральный бетон. Станцию пронизывает композиция в виде потока из тонких светильников, которые хорошо освещают платформу и убирают в тень стены и потолок.
Напомним, на открытый национальный конкурс с международным участием по разработке архитектурного облика станций «Мнёвники» и «Терехово» была подана 121 заявка от отечественных и 16 зарубежных компаний. (ео)
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