Дизайн станции метро «Мнёвники» доработали

Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , дизайн станции «Мнёвники» Большого кольца метро доработали по техническим причинам.

— Планировалось сделать «Мнёвники» по образцу мадридского метро, то есть берегового типа — с одним двухпутным тоннелем и двумя платформами по бокам. Однако позже было принято решение все-таки строить «по-московски» — с одной платформой, — рассказал Сергей Кузнецов.

Однако стилистика осталась неизменной. Станция и эскалаторный спуск будут оформлены в соответствии с изначальной концепцией — в стиле брутализм. Основой дизайна стали ярко-красный объект в центре станции и наклонный ход эскалаторов, который пронизывают красные балки распорных конструкций. Для их подсветки придумали специальные светильники динамичной формы, которые крепятся на балюстраду эскалаторов. Остальной интерьер выдержан в темно-серых тонах под натуральный бетон. Станцию пронизывает композиция в виде потока из тонких светильников, которые хорошо освещают платформу и убирают в тень стены и потолок.

Напомним, на открытый национальный конкурс с международным участием по разработке архитектурного облика станций «Мнёвники» и «Терехово» была подана 121 заявка от отечественных и 16 зарубежных компаний. (ео)