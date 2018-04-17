10 примеров хранения полотенец, о которых вы раньше не знали

Полотенце — совершенно незаменимый предмет в интерьере ванной, и одним дело никогда не ограничивается. Итак, если в семье три человека, вам понадобятся девять полотенец, не говоря уже об отдельных, на случай незапланированного визита гостя. Кажется, ни в одном санузле не найдётся достаточно места для такой стопки. Но мы попробуем мыслить нестандартно.

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1. Крючки на стене

Начнём с очевидного: крючки. Махровая ткань сохнет так гораздо быстрее. Чтобы поместить больше полотенец, предусмотрите несколько рядов с креплениями в шахматном порядке.

2. Под раковиной

Чтобы максимально использовать каждый квадратный сантиметр в ванной, храните запасные полотенца свёрнутыми в валик. Например, найдите место под раковиной. Вариантов масса: корзина, ящик, полка, даже простая газетница — свёртки компактны и их легко доставать.

3. Винный органайзер

При всём удобстве хранения полотенец в свёрнутом виде сохнут они так гораздо медленнее. И чем больше их в одном контейнере или корзине, тем дольше придётся ждать. Альтернатива — переосмыслить обычный органайзер для бутылок вина. Теперь каждый свёрток хорошо проветривается в отдельной ячейке, в ванной полный порядок, и выглядит всё сооружение очень эффектно.

Совет: производители советуют стирать полотенца после 5—7 использований, хотя в реальности мало кто придерживается такой регулярности. В любом случае явный признак того, что пора устраивать стирку, — запах сырости от ткани.

4. Стойка для полотенец

Здесь полотенца можно хранить в развёрнутом виде. Обычно такие напольные стойки занимают совсем немного места. А вмещают, в зависимости от конструкции, 3—5 полотенец.

5. Стремянка

Идея — такая же, как у готовой стойки для полотенец. Но при этом, во-первых, задействовано вертикальное пространство от пола до потолка, во-вторых, использовать можно и старую стремянку, стоит слегка привести её в порядок и покрыть водоотталкивающим составом. В-третьих, смотрится сооружение оригинально, как на картинке в модном журнале.

6. Штанга на ванне или умывальнике

Вдоль ванны можно установить штангу для полотенец. Так они всегда будут под рукой в нужный момент, когда вы выбираетесь из пены. Другое логичное место — под умывальником.

Совет: если выбираете между крючками и штангой, подумайте, готовы ли вы всегда разворачивать полотенце, чтобы аккуратно повесить его на штангу и расправить? А ваши домашние?

7. Полка под потолком

Такие полки удобно устраивать там, куда почти не долетают брызги — над дверью например. Очень часто здесь предусмотрены дополнительные крючки и лёгкий доступ воздуха к ткани. И даже подогрев — тогда мы назовём эту конструкцию полотенцесушителем.

8. Подвесные контейнеры

Если выбирать контейнер, практичнее всего — сетчатые корзины из проволоки. В первую очередь из-за пресловутого доступа воздуха. Подвесить их можно и к потолку, и на стену. А ещё содержимое легко просматривается со всех сторон.

9. На столешнице

Так хранят маленькие полотенца для рук в роскошных ресторанах, спа-салонах и гостиницах — свёрнутыми на большом блюде рядом с умывальником. Положите несколько свёртков — использованные полотенца можно бросить в корзину под раковиной, а вечером снова свернуть их в валик или отправить в стирку. Хороший вариант для приёма гостей, у них даже не возникнет традиционного вопроса — «чем можно вытирать руки». Всё совершенно очевидно.

Совет: стирайте полотенца при температуре не менее 40 градусов, а для смягчения ткани добавляйте специальные кондиционеры или народные средства: соль и лимонную кислоту.

10. Необычные способы

Подумайте, и вы найдёте ещё много функциональных и оригинальных способов хранения полотенец, даже если места в ванной совсем мало. Почему бы не использовать старинные весы с подвесной чашей? Не набросить ткань небрежно на статую? Не организовать хранение свёртков в ячейках шкафчика для корреспонденции? Не бойтесь мыслить нестандартно и проявлять свою личность даже в таком, казалось бы, простом вопросе — это залог дизайна интерьера, удобного для жизни и приятного для глаз.

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