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Диваны Пруста, стулья Хемингуэя: интерьер Ritz на аукционе
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Диваны Пруста, стулья Хемингуэя: интерьер Ritz на аукционе 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Парижский Hotel Ritz с 17-21 апреля продает с аукциона мебель и предметы интерьера. Это та самая обстановка, которая на протяжении его 120-летней истории окружала знаменитых гостей фешенебельного отеля.
Предметов выставлено очень много — около десяти тысяч диванов, стульев, ванных комнат, люстр, ваз, посуды, картин, канделябров, зеркал, постельного белья и прочего, и прочего. При закрытии Hotel Ritz на реновацию в 2012-м все вещи были бережно упакованы и хранились на складе. Но после реконструкции предметам не нашлось места в новом дизайне отеля, теперь любой желающий может прикоснуться к роскоши знаменитого Ritz.
В отеле Ritz останавливалась и принцесса Диана. Именно там она провела последние часы жизни перед автокатастрофой в тоннеле под мостом Альма, где она погибла вместе со своим возлюбленным Доди аль-Файедом — сыном владельца отеля Мохаммеда.
Мировые звезды кино, моды, литературы, члены королевской семьи называли отель Ritz в Париже домом. Здесь останавливались в разное время такие знаменитости, как Эдуард VII, Марсель Пруст, Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, а Коко Шанель провела в отеле последние 30 лет своей жизни.
Главными лотами станут позолоченная кровать, на которой отдыхала Одри Хепберн в фильме «Любовь после полудня», салонные диваны Марселя Пруста и барные стулья Эрнеста Хемингуэя.
Торги пройдут 17-21 апреля в аукционном доме Artcurial в Париже, который располагается в особняке Марселя Дассо на Елисейских полях.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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