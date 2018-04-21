Диваны Пруста, стулья Хемингуэя: интерьер Ritz на аукционе

Парижский Hotel Ritz с 17-21 апреля продает с аукциона мебель и предметы интерьера. Это та самая обстановка, которая на протяжении его 120-летней истории окружала знаменитых гостей фешенебельного отеля.

Предметов выставлено очень много — около десяти тысяч диванов, стульев, ванных комнат, люстр, ваз, посуды, картин, канделябров, зеркал, постельного белья и прочего, и прочего. При закрытии Hotel Ritz на реновацию в 2012-м все вещи были бережно упакованы и хранились на складе. Но после реконструкции предметам не нашлось места в новом дизайне отеля, теперь любой желающий может прикоснуться к роскоши знаменитого Ritz.

В отеле Ritz останавливалась и принцесса Диана. Именно там она провела последние часы жизни перед автокатастрофой в тоннеле под мостом Альма, где она погибла вместе со своим возлюбленным Доди аль-Файедом — сыном владельца отеля Мохаммеда.

Главными лотами станут позолоченная кровать, на которой отдыхала Одри Хепберн в фильме «Любовь после полудня», салонные диваны Марселя Пруста и барные стулья Эрнеста Хемингуэя

Торги пройдут 17-21 апреля в аукционном доме Artcurial в Париже, который располагается в особняке Марселя Дассо на Елисейских полях.