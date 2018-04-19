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Прикоснуться к роскоши: интерьер отеля Ritz в Париже продадут на аукционе
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Прикоснуться к роскоши: интерьер отеля Ritz в Париже продадут на аукционе 

Sputnik Узбекистан 3 часа назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Аукцион будет проходить пять дней, 17-21 апреля, так как предметов выставлено очень много — около десяти тысяч диванов, стульев, ванных комнат, люстр, ваз, посуды, картин, канделябров, зеркал, постельного белья и прочего, и прочего. При закрытии Hotel Ritz на реновацию в 2012-м все вещи были бережно упакованы и хранились на складе в ожидании возвращения на свои законные места. Однако не всем нашлось место в обновленном под руководством дизайнера Тьерри Депона отеле. И теперь обычные люди могут прикоснуться к роскоши и купить, например, гостиничную вешалку за 100-150 евро.
Однако главными лотами станут позолоченная кровать, на которой отдыхала Одри Хепберн в фильме «Любовь после полудня», салонные диваны Марселя Пруста и барные стулья Эрнеста Хемингуэя.
Хемингуэй писал, что, когда он задумывается о жизни в раю, воображение переносит его в Ritz. В бар фешенебельного отеля (который теперь носит его имя) Хемингуэя привел Фрэнсис Скотт Фицджеральд, и писатель там разве что не ночевал.
Мировые звезды кино, моды, литературы, члены королевской семьи называли отель Ritz в Париже домом. Здесь останавливались в разное время такие знаменитости, как Эдуард VII, Марсель Пруст, Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, а Коко Шанель провела в отеле последние 30 лет своей жизни.
В отеле Ritz останавливалась и принцесса Диана. Именно там она провела последние часы жизни перед автокатастрофой в тоннеле под мостом Альма, где она погибла вместе со своим возлюбленным Доди аль-Файедом — сыном владельца отеля Мохаммеда.
Швейцарец Сезар Риц открыл отель в 1898 году на Вандомской площади в Париже. В 2011 году его нынешний владелец Мохаммед аль-Файед решился на масштабную реновацию стоимостью 400 миллионов долларов, после того как устаревший отель не смог подтвердить категорию «5 звезд». Отель снова открылся два года назад.
Торги пройдут 17-21 апреля в аукционном доме Artcurial в Париже, который располагается в особняке Марселя Дассо на Елисейских полях.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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