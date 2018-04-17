Какую технику для кухни предпочитают использовать лучшие дизайнеры

Лучшие дизайнеры выбирают лучшие бренды. Художник по интерьерам Марина Путиловская всем известна как прима российского и международного дизайна. Изысканные интерьеры, созданные ею, спустя десятилетия всё так же прекрасны, актуальны и вызывают чувство гордости у своих владельцев. Нам повезло встретиться с Мариной в шоу-рум Sub-Zero & Wolf и узнать, почему она выбирает кухонную технику именно этого бренда для своих проектов и предлагает её своим взыскательным заказчикам.

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Марина Путиловская, дизайнер интерьеров

Известный московский дизайнер и глава архитектурного бюро, занимающегося оформлением частных и общественных интерьеров. Она создала объекты, ставшие культовыми, например рестораны «Палаццо Дукале», «Царская охота», «Храм дракона», «Белое солнце пустыни», «Ки-Ка-Ку». Среди её клиентов — известные культурные и политические деятели, а каждый проект — истинный шедевр. Такие знаменитые фирмы, как Mechini, Medea и многие другие, производят мебель, светильники и аксессуары по её эскизам.

putilovskaya.ru — В 1999 году в Милане на выставке Salone del Mobile мы с заказчицей случайно обнаружили этот холодильник, и с этого времени началась моя любовь к Sub-Zero. С тех пор я установила огромное количество холодильников этого бренда в своих проектах. Я часто задаю себе вопрос: что сегодня может заинтересовать заказчика, который видел всё в этой жизни, был в лучших домах и избалован роскошью? И я отвечаю — это американский холодильник Sub-Zero.

Тот самый, который есть в лучших американских домах, пример глобальной американской мечты, которая захватила наши умы и сердца примерно с двухтысячного года. Тогда на рынке уже было много холодильников от разных брендов, но когда открываешь эти и видишь, как в них всё устроено, дальше и выбирать не хочется.

Я с уверенностью могу сказать, что эргономичный дизайн холодильников Sub-Zero — один из лучших, и как хозяйка подтверждаю: то, что я здесь вижу, это максимально удобно. Это огромное пространство с регулируемыми полками, с разделением на ячейки и с отдельными выдвижными ящиками. Идея таких ящиков тоже пришла к нам именно из Америки.

В разных моделях может быть один большой ящик, два или три маленьких, комбинирование ящиков разного размера, то есть можно предложить заказчику множество вариантов. Сегодня холодильники с ящиками есть у многих европейских марок, но это будет одна или две модели, а предложить вам комплектацию для любых ваших пожеланий может только Sub-Zero.

Отдельно я хочу сказать об одной вещи, которой известен Sub-Zero и которую я часто применяю в своих проектах. Это такие компактные подстольные выдвижные холодильники, одна из самых удобных идей для кухни, которые я когда-либо видела. Хозяйка, у которой огромная кухня, не должна постоянно бегать к холодильнику в процессе приготовления ужина. А так всё необходимое есть под рукой прямо там, где вы готовите, и отдельный большой холодильник может стоять сам по себе совсем в другом конце кухни.

Потом, конечно, такие холодильники появились и у других брендов, но именно с этими мне удобно. Вообще, хочу сказать, что Sub-Zero — это бренд, рядом с которым хочется большими буквами написать слоган: «Мне удобно». И вот именно за это удобство и этот комфорт готовы платить мои заказчики. Когда хозяйка открывает холодильник по сто раз на дню, но ей неудобно, это уже большая проблема для её настроения и для всей семьи. С холодильником Sub-Zero этой проблемы точно не будет!

Когда я впервые увидела этот огромный холодильник, я сразу поняла, как он понравится российским хозяйкам, и он действительно теперь установлен как минимум в пяти моих проектах. Вот истинный пример российской мечты об изобилии дома, где много еды и всегда есть чем накормить гостей. Этот холодильник покоряет каждого, кто к нему подходит своими габаритами и эргономичным дизайном.

А в последние десять лет к его достоинствам и вообще к достоинствам холодильников Sub-Zero добавилась уникальная антибактериальная технология, которая изначально разрабатывалась для NASA , то есть для космических нужд. Благодаря этой системе очистки воздуха продукты хранятся в несколько раз дольше!

Двадцать лет назад винные шкафы, как правило, занимали на кухне центральное место между двумя холодильниками. И вот именно здесь, в Sub-Zero, в 2005 году я впервые увидела такую грамотную и технологичную комплектацию, где винный шкаф находится сбоку от большого холодильника. Внутри, конечно, винный шкаф тоже продуман до мелочей. Здесь есть, например, удобные вкладыши для маркировки вин, отделения для хранения более узких бутылок десертного вина, ящик для хранения сигар.

Техника Sub-Zero & Wolf спроектирована так, чтобы быть актуальной и продолжать идеально работать спустя минимум 20 лет. И действительно, первые холодильники, которые я поставила около 20 лет назад, продолжают служить своим владельцам и отлично работают. Часто бывает, что люди переезжают в другой дом, приобретают новую кухню, а технику перевозят со старого места на новое.

Всё это потому, что есть тренды, а есть реальная жизнь. Сейчас модно говорить о трендах, ведь с ними можно сделать что угодно, хоть стены в оранжевый цвет выкрасить. Но кто будет это перекрашивать через год, когда в моду войдёт новый цвет? Разумный человек не хочет постоянно делать ремонт, он хочет, чтобы дом радовал его не год и даже не пять лет, а несколько десятилетий, может быть, даже всю жизнь.

Первый дом, который я построила в 1994 году, с тех пор не менялся. Свою квартиру я оформила в 1996 году, и с тех пор не делала в ней ремонт. Потому что дом или квартира должны быть построены так, чтобы человек приходил после работы, садился на диван и ни о чём не думал. Это особенный принцип жизни: «мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи». Это концепция Дома с большой буквы, такого, который будет жить долго и не будет приносить хлопот своим владельцам.

Многие бренды делают технику с явной целью, чтобы она ломалась и вы покупали снова и снова, меняли её каждые два-три года. Из моего личного опыта: продукция Sub-Zero & Wolf рассчитана на то, чтобы занять достойное место в доме всерьёз и надолго. Многим нравится игра в тренды, необходимость всё время что-то менять и переделывать. Но есть более серьёзный подход для тех, кто много работает и хочет прийти домой и просто наслаждаться. Такие вещи, как Rolls-Royce, не выходят из моды, они всегда в тренде, а Sub-Zero & Wolf— это Rolls-Royce в мире кухонной техники.

Холодильники — первое, чем известен бренд Sub-Zero & Wolf, но далеко не единственное. Один из самых интересных приборов здесь, любимец моих друзей и заказчиков — это пароконвектомат. Он заменяет микроволновую печь и духовку, выполняя разогрев и приготовление пищи с помощью пара и горячего воздуха. А ещё здесь множество автоматических программ, как в мультиварке.

Например, если вы решили приготовить мясо, достаточно выбрать программу для него, указать сорт и тип мяса, желаемую степень приготовления — и прибор сам порекомендует температуру и время. Со временем можно эти настройки отрегулировать под себя и даже использовать специальный термощуп — один его конец вставляется в мясо, а второй прикрепляется к прибору внутри.

Главный плюс в том, что вы можете нажать на кнопку, уйти и не обращать на прибор внимания. Пароконвектомат, как и любой другой прибор Sub-Zero & Wolf, можно подключить к системе «умного дома». Кстати, встраиваемые пароконвектоматы сейчас производят немногие фирмы, и очень здорово, что он есть здесь.

Не менее важный прибор на любой кухне — духовой шкаф. Большая духовка — это опять же мечта русского человека, чтобы в ней можно было уместить какую-нибудь большую птицу, каре ягненка, любую выпечку. Снаружи ширина этого духового шкафа составляет 76 сантиметров, а внутри, от стенки до стенки, чуть больше 60. Ещё и открывается нажатием — это удобно и выглядит эстетично.

Мармит — замечательная вещь для подогрева посуды или для поддержания нужной температуры в уже приготовленных блюдах. Здесь уже есть горшочки разных размеров, по которым можно разложить блюда, например отдельно мясо и гарнир. А можно вытащить горшочки — и вы получите большой ящик, в котором сможете подогреть тарелки.

Кухню без кофеварки уже не может себе представить ни одна современная женщина. Удобная встраиваемая модель со множеством вариантов приготовления напитка из зёрен есть и у Wolf.

Вытяжка, которая встраивается в нижний кухонный шкаф и при нажатии кнопки выплывает из столешницы, это решение для островных кухонь. Не у каждого есть возможность вывести вытяжку через потолок, к тому же это не всегда красиво, когда она свисает посреди кухни. А тут никто не догадается о существовании вытяжки, пока она вам не понадобится. Кстати, мощностью она не уступает классическим вариантам!

Ну и, конечно, знаменитые кухонные центры Wolf. Они хороши тем, что оснащены функциями для всех возможных способов приготовления пищи, включая гриль, теппан, два духовых шкафа и газовые горелки с двумя видами пламени — классическим и деликатным для приготовления, например, соусов. Такой прибор на кухне обязательно вызовет у вас желание готовить, даже если раньше его не было.

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