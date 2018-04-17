«Пришлось включить мозг»

Студия площадью всего 23,3 кв. м с видом на реку и недалеко от центра — первая квартира Дарьи и Алексея. Покупали её ещё на стадии строительства и до зимы 2017 года с трудом представляли, как в итоге будут выглядеть заветные квадраты, призналась девушка.

— Заходим, переглядываемся, понимаем: работа предстоит глобальная, — рассказывает она. — Поставили цель: через месяц жить в уютной квартире. Тут же на коленке набросали план действий и распределили обязанности. На мои плечи пал дизайн, на плечи мужчины, как полагается, вся остальная работа.

Дарья тут же добавляет, что ей несказанно повезло: у Алексея «светлый ум и золотые руки», поэтому практически все работы в новой квартире он сделал сам. Единственными наёмными рабочими оказались сантехник и мастера по натяжным потолкам.

Площадь жилой зоны в студии — всего 14 кв. м, по 3 квадрата приходится на прихожую и санузел, а лоджия планировкой не предусмотрена вовсе. Основной задачей пары было использовать это пространство по максимуму и вместить в него полноценную кухню, место для встречи с друзьями, спальное место и зону отдыха.

Первым делом, вспомнила Дарья, они избавились от пазогребневой перегородки между прихожей и кухней-гостиной — она «съедала» пространство и свет.

Подбор элементов интерьера проблемой для пары не стал.

— До получения ключей мы четко определились со стилем, объездили множество строительных магазинов и присмотрели отделочные материалы. Бюджет был не сильно, но ограничен, и мы сошлись на мнении, что качество материалов и самих работ — превыше всего. Поэтому в приоритете для нас были товары европейских производителей, ну и, конечно же, отечественных, хорошо зарекомендовавших себя.

Дополнительно дробить небольшую площадь квартиры разными видами отделки не стали, поэтому и в прихожей, и в кухне, и в гостиной одинаковые обои и ламинат. Основные обои — нейтральные белые с едва заметным цветочным узором, а на стене, где ещё появится телевизор, — с контрастным рисунком с цветами. Когда основные отделочные работы были выполнены, студия наполнилась светом и ощущение тесноты исчезло, говорит Дарья.

Большой, во всю высоту маленькой прихожей, шкаф-купе и подвесную тумбу в комнате сделали на заказ у мастера, которого нашли через соцсети.

— У меня, как у типичной девушки, очень много одежды, обуви и различных побрякушек, а спасителя-балкона нет. Поэтому пришлось включить мозг и подобрать правильную мебель, — говорит хозяйка квартиры.

Прихожая с открытыми ящиками для обуви, тумбой-сидением и двумя верхними полками и большой шкаф — одна конструкция. В шкафу сделали отдельные ниши для обуви и одежды, вешалки, антресоли для сезонных вещей, место для утюга и гладильной доски и запасных складных стульев. По рекомендации мастера по низу зеркальных дверок пустили полосу из чёрного закалённого стекла, чтобы визуально сделать переход от прихожей к контрастной кухне.

Вместо крошечной кухни-ниши, какие часто встречаются в студиях, пара сделала полноценную, с просторной столешницей. Этот гарнитур с чёрными и яркими зелёными фасадами в некотором смысле стал отправной точкой для интерьера.

— Мы снимали квартиру, в которой не было мебели, и решили купить самое необходимое. Кухня очень понравилась, и поэтому перевезли её в свою студию, — вспомнила Дарья.

Кухонный фартук сделали, уложив на стене широкую чёрную глянцевую плитку — в тон фасадам. Единственной проблемой стала кухонная плита: её ширина 60 см, и выбор плит таких размеров оказался довольно узким.

Обстановку для зоны столовой купили в IKEA . Стулья специально выбрали раскладные: два всегда стоят у стола, а остальные хранятся в шкафу до прихода гостей.

Чтобы отделить кухню от гостиной, построили декоративную перегородку с нишами из гипсокартона. Владельцы квартиры планировали украсить их статуэтками, совместными фото или свечами, но пока просто кладут в них телефоны во время зарядки.

Диван выбирали максимально функциональный — он должен и принимать гостей, и служить спальным местом. В итоге выбрали небольшой угловой вариант, который трансформируется в достаточно широкую кровать и при неброском и немарком цвете вписался в лаконичный интерьер.

Скучную стену над диваном украсили коллажем из чёрно-белых фотографий с видами на мосты и небоскрёбы: ребята считают, что он добавил интерьеру некой брутальности, а заодно вдохновляет их на путешествия.

Подвесную тумбу для квартиры сделали на заказ — внутри полочки, на которых удобно хранить документы, домашнюю аптечку, косметику и украшения. Над тумбой приготовили крепление, и скоро здесь ещё появится телевизор.

— Если вы терпеть не можете пыль, то смело устанавливайте подобную тумбу, так как значительно упрощается процесс уборки, — улыбается Дарья.

Самым сложным и затратным и по времени, и по средствам стал санузел. В 3 квадрата здесь нужно было уместить полноценную ванну, шкафчик для хранения нужных в ванной мелочей, стиральную машину.

— Много читали и консультировались по этому вопросу. Для нас самыми главными требованиями к ванной комнате были удобство, компактность и красота. Не стоит экономить на различных сантехнических вещах (смесителях, душевых системах, полотенцесушителях и прочем), так как скупой платит дважды, — рекомендует девушка.

Плитку для ванной выбрали отечественную, компании «Нефрит-Керамика». Смеситель выбрали с двойным душем: тропическим и обычным. Дольше всего подбирали экран для ванны, но в итоге нашли такой, какой хотели: раздвижной из МДФ, с удобными ручками.

На ремонт у Дарьи и Алексея ушло около месяца, через полтора небольшая квартира была полностью готова к переезду. Чтобы превратить бетонные стены в уютное жильё, им понадобилось около 430 тысяч рублей, подсчитала Дарья.

— Можно неплохо сэкономить, покупая только качественные материалы, мебель и бытовую технику, — не придётся переделывать и покупать через полгода новое, — советует она. — Не пытайтесь экономить на вещах, которые прослужат долго и которые сложно исправить: сантехнике, потолках и полах. Не забывайте про распродажи и скидки для новосёлов.

Сейчас, размышляет девушка, кое-что они бы сделали по-другому: например, не стали бы заморачиваться с перегородкой с нишами, но в целом результатом пара довольна. Главное, не нужно относиться к ремонту как к боли.

— И да, прежде чем бежать в загс, поклейте вместе обои, — улыбается Дарья, хотя и добавляет, что они с Алексеем к 50% ссорящихся во время ремонта пар себя не относят: слишком у них совпали вкусы и радовал результат общего дела.