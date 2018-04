Дизайн двухкомнатной квартиры в африканском стиле

Заказчик этого интерьера хотел получить красивый дизайн за небольшие деньги. Зная о его увлечении Африкой и отталкиваясь от темперамента хозяина, дизайнеры Виктория Корнеева и Анна Беспрозванных решили воспользоваться минимумом изобразительных средств. И не прогадали — получилось очень свежо, необычно, при этом квартира не превратилась в номер люкс отеля в какой-нибудь африканской стране.

Виктория Корнеева и Анна Беспрозванных

Основатели архитектурного бюро SHKAF Architects. Анна Беспрозванных — выпускница British Higher School of Art and Design, специальность — дизайн интерьеров. Обучается в Школе архитектуры и дизайна на факультете академической живописи и рисунка. Дипломированный специалист по архитектурной визуализации. Виктория Корнеева окончила British Higher School of Art and Design, специальность — дизайн интерьеров. Имеет диплом факультета архитектурной визуализации Школы архитектуры и дизайна.

Основные направления деятельности бюро — проектирование интерьеров, малых архитектурных форм, мебели, выставочных стендов. Выполнено более двадцати проектов различной сложности, среди которых есть частные и общественные интерьеры, загородная недвижимость, решения в части экстерьера зданий.

— Заказчик хотел получить креативный интерьер за небольшие деньги, для молодого холостяка, с кабинетом и изолированной спальней. В квартире живёт молодой человек тридцати лет. Он коллекционирует этнические барабаны и аутентичный африканский декор. Мы объединили кухню с гостиной, благо мокрая зона оказалась в нежилой части квартиры. И нам удалось выделить комнату для спальни. Мы утеплили лоджию и сделали там кабинет.

Источником вдохновения стала тема саванны. Следовало очень аккуратно выбирать палитру, чтобы всё не превратилось в хаос при многообразии фактур, поэтому в интерьере использовали только четыре цвета: чёрный, белый, бежевый и максимально нейтральные оттенки охры, традиционной для Африки.

Мы боялись перейти грань, после которой интерьер превращается в этнический и читается буквально. Нам всё-таки хотелось создать современный городской стиль с элементами эклектики для молодого человека. Мы не были жёстко привязаны к африканской теме и могли себе позволить любые предметы мебели и декора, главной целью было добиться гармоничного сочетания фактур, цвета, света, мебели и декора.

Получился интерьер с большими плоскостями и с использованием обилия гармонизирующих фактур: различные породы дерева, обои, имитирующие шкуру животных, гипсовые поверхности, натуральный камень. Применили архитектурную подсветку, обозначающую контуры помещения и лишённую избыточной декоративности. Минималистичная мебель и лаконичный текстиль гармонично дополнили образ.

Стены частично обшиты декоративными панелями (шпон дерева). Решение это возникло неслучайно — в квартире очень плохая шумоизоляция, прокладывать все стены шумоизоляционными матами и зашивать гипсокартоном означало съедать пространство.

Панели шпонированные и панели гипсовые — белые, по фактуре напоминают растрескавшуюся землю саванны — чередуются. Плюс мы добавили два вида фактур в обоях: чёрный — кожа крокодила, бежевый — текстура шкуры. Все эти материалы активны по фактуре, имеют ярко выраженный рельеф, но при этом гармонично сочетаются, имеют нейтральный оттенок и вместе создают базу для интерьера.

Спальня

В спальне в качестве экрана для проектора сделали целую идеально ровную белую стену. Она имеет архитектурную подсветку и соответствует концепции: большие плоскости различных фактур. Экран занимал бы дополнительное место, а у нас его не было.

Кабинет

Далее мы утеплили лоджию, она была уже присоединена к квартире, но не использовалась. Мы сделали там мини-офис с необходимой техникой. Можно смотреть в окно и работать, думая о вселенной. Заказчик иногда работает дома, и раньше ему приходилось ютиться на диване в гостиной. Повесили шторы блэкаут, чтобы не мешал свет из окна.

Гостиная

Стеллаж под ТВ собран из кухонных шкафов ИКЕА . Шкафы разной высоты и размера собраны в композицию.

В гостиной и спальне использована мебель брендов Archpole и ИКЕА. Кухня выполнена на заказ, в санузлах использована плитка Porselanosa. Обои — Elitis Anguille, краска — Manders, текстиль — ИКЕА. На полу — брашированная паркетная доска Tarkett. Двери — Dorian.

Сделали несколько световых сценариев. С центральным светом были сложности — мало высоты и пространства, поэтому декоративный светильник есть только в гостиной над столом. Чтобы он не ослеплял, использовали лампы Эдисона, тонированные и больше для декора.

В остальных помещениях — точечный свет на потолке и светодиодная подсветка в нишах между панелями, а также линейные светодиодные светильники в зоне гостиной.

Фотограф — Юрий Гришко.

