15 гениальных идей для хранения мелочей

1. Органайзер из жестяных банок

Не спешите выбрасывать использованные банки из-под консервов — если их отмыть и покрасить, получится удобный органайзер для хоум-офиса. Впрочем, хранить в такой системе можно всё что угодно: и принадлежности для шитья, и кухонные мелочи.

Фото: mountainmodernlife.com 2. Контейнеры для пакетов

Прикрепите пару пластиковых контейнеров к стене — и выйдет вместительная система хранения. С ней можно, например, решить вечную проблему хранения хозяйственных сумок и пакетов.

Фото: everyday-organizing.com 3. Стеклянные банки для ванной

Стеклянные банки отлично приживутся в ванной. Их можно прикрепить к деревянной доске и повесить на стену — получится подвесной органайзер. Или же покрасить и использовать по отдельности — выйдет стильный комплект аксессуаров.

Фото: Instagram khoh1

Фото: Instagram homeyhomesbrand

4. Органайзер для серёг в раме

Обрамите кусок плотной ткани (на примере — мешковина) и проденьте туда серьги — получится стильный декор для спальни.

Фото: Instagram marlaslife

5. Органайзер для игрушек из ящиков

Старые ящики можно скрепить вместе, обить по периметру досками и получить открытую систему хранения. В ней отлично разместятся игрушки.

Фото: ohohblog.com 6. Кухонный лоток для хранения проводов

Спутанные провода — это не только некрасиво, но ещё и неудобно. Если хотите раз и навсегда справиться с этой проблемой, разместите их в ящике с лотком для хранения столовых приборов. У проводов не останется шансов сплестись в клубок!

Фото: Instagram oneorganizedmama

7. Хранение лент на вешалке

Если вы увлекаетесь хенд-мейдом или флористикой, у вас наверняка есть куча лент. Хранить и переносить их удобно с помощью такой подвесной системы из проволочной вешалки.

Фото: блог Sewchatty

8. Банка с формочками для кексов

Фанаты кондитерского дела оценят эту гениальную и простую идею для хранения. Бумажные формочки для кексов прекрасно помещаются в стеклянную банку и заодно становятся интересным украшением для кухни.

Фото: tablefortwoblog.com 9. Органайзер для украшений из лотков

Ещё одна идея, в основе которой — кухонные лотки для приборов. В данном случае их соединили вместе, покрасили в яркие цвета и повесили на стену — получился мини-стеллаж для украшений.

Фото: tatertotsandjello.com 10. Тканевые органайзеры для хозяйственных принадлежностей

Органайзеры для обуви и одежды можно с пользой применить в кладовке — посмотрите, какой порядок царит в этой благодаря им.

Фото: the36thavenue.com 11. Система хранения из гладильной доски

Подвесьте старую гладильную доску (без ножек) к стене, приделайте к ней крючки — выйдет удобная система хранения для творческой мастерской.

Фото: Instagram thecreativecochrane

12. Полка для специй

В маленькой квартире нужно использовать для хранения любые поверхности, в том числе двери. Хорошая идея — разместить там баночки со специями. Полку можно сделать из… полки старого холодильника! Как — показано ниже.

Фото: thestonybrookhouse.com Фото: thestonybrookhouse.com Фото: thestonybrookhouse.com Фото: thestonybrookhouse.com 13. Пластиковые контейнеры для морозилки

Чтобы перестать путаться в пакетах с замороженными продуктами, положите их в подписанные контейнеры. Идея подойдёт для вместительных морозильных камер.

Фото: timewiththea.com 14. Ящик для хранения под кроватью

Ящик от старого комода можно использовать для хранения пледов, небольших подушек и прочих спальных принадлежностей. Спрячьте его под кроватью, а чтобы было удобнее выдвигать — оснастите колёсиками.

Фото: блог Tinkerwiththis

15. Органайзер из палки для бус и колье

Система хранения для украшений, граничащая с арт-объектом. Делается она достаточно просто: к красивой палке привязывается верёвка, чтобы можно было подвесить конструкцию, а на самом основании размещается бижутерия. Есть только один нюанс — бусы должны быть в замочками, иначе повесить их не получится.

Фото: Instagram vwbuggythrifter