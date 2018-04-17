Что такое миссони? 

Миссони — многоцветный полосатый зигзагообразный орнамент, названный в честь своего создателя Отавио Миссони, а ныне это итальянский бренд мужской, женской и детской одежды, аксессуаров и обуви.
В 1947 году Отавио Миссони со своей женой основал небольшое предприятие по производству трикотажной одежды. В то время самым популярным рисунком была полоска, и Отавио и его жена Розита сначала меняли ширину полос, а потом решили изобразить зигзаги. Так появились трикотажные платья с рисунком из разноцветных волн. С тех пор этот орнамент стал визитной карточкой бренда Missoni.
В 1983 году Миссони разработал и создал костюмы для артистов Миланской оперы, за что получил орден. В 2009 году компания Missoni открыла по всему миру отели, в которых декор и интерьер были выполнены в таком же фирменном стиле.
Трикотаж бренда Missoni со своим рисунком признан одним из лучших. Коллекции одежды показывают в музеях Нью-Йорка и Великобритании, а в 2012 году в Мадриде создали пятиметровую копию статуи Давида Микеланджело, затянутую в ткань с известным зигзагом.
В 2015 году модный дом представил новую коллекцию платьев, купальников, мужских костюмов — все с тем же орнаментом. Среди звезд немало поклонников этого узора: Деми Мур, Шэрон Стоун, Кейт Миддлтон, Хэлли Берри, Дженифер Лопес, Джонни Депп, Джулия Робертс.
The Missoni Resort 2018 collection
The Missoni Resort 2018 collection
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