Что такое миссони?

Миссони — многоцветный полосатый зигзагообразный орнамент, названный в честь своего создателя Отавио Миссони, а ныне это итальянский бренд мужской, женской и детской одежды, аксессуаров и обуви.

В 1947 году Отавио Миссони со своей женой основал небольшое предприятие по производству трикотажной одежды. В то время самым популярным рисунком была полоска, и Отавио и его жена Розита сначала меняли ширину полос, а потом решили изобразить зигзаги. Так появились трикотажные платья с рисунком из разноцветных волн. С тех пор этот орнамент стал визитной карточкой бренда Missoni.

В 1983 году Миссони разработал и создал костюмы для артистов Миланской оперы, за что получил орден. В 2009 году компания Missoni открыла по всему миру отели, в которых декор и интерьер были выполнены в таком же фирменном стиле.

Трикотаж бренда Missoni со своим рисунком признан одним из лучших. Коллекции одежды показывают в музеях Нью-Йорка и Великобритании, а в 2012 году в Мадриде создали пятиметровую копию статуи Давида Микеланджело, затянутую в ткань с известным зигзагом.

The Missoni Resort 2018 collection

The Missoni Resort 2018 collection

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