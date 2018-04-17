Недорогая кухня в стиле кантри: 4 идеи

Отделка При выборе материалов для отделки кухни в стиле кантри действует одно самое важное правило: применение натуральных материалов. Их задача — подчеркнуть близость к природе, натуральность. Добиться этого эффекта можно вполне бюджетно. Пойдем сверху вниз. Самый простой, доступный и аутентичный способ отделки потолка — побелка. При этом даже не обязательно его ровнять до совершенства. Подчеркните фактуру — и шероховатости превратятся в изюминки. Кстати, если высота помещения позволяет, побелку можно дополнить массивными деревянными балками. Уместны в деревенской кухне будут матовый натяжной потолок и вагонка.

Подойдет и декоративная штукатурка, которая подчеркнет винтажность и самобытность. Эффектно смотрятся сочетания с плиткой, деревом и кирпичной кладкой. Сами по себе эти материалы смотрятся «тяжело», но могут стать интересным дополнением к простому фону стен. Отдельного внимания заслуживают обои — их модно поклеить в зоне столовой. Отдавайте предпочтение покрытиям неярких цветов с традиционными орнаментами: в цветочек, клетку, полоску. Ценители особого шика могут выделить одну из стен под фреску с пасторальным пейзажем.

Пол в интерьере кухни в деревенском стиле обычно покрывают натуральным камнем, деревом или керамогранитом с природной фактурой. Пожалуй, именно напольные покрытия в отделки кухни могут стать существенной статьей расхода. Для тех, кто желает сэкономить можно подобрать имитации: современный ламинат или линолеум «под дерево».

Мебель Главный ингредиент кухни в стиле кантри — гарнитур, как правило, имеет филенатые фасады из натурального дерева. Никакого блеска и насыщенных оттенков! Если говорить о цветовой гамме, она достаточно широка. Подойдут и темный орех, и светлая сосна, и дерево, окрашенное в белый, молочный, мятный, небесно-голубой и другие мягкие не слишком насыщенные цвета. В магазинах представлен большой выбор мебельной фурнитуры, которая подчеркнет стилевое единство и станет вишенкой на торте: например, ручки для шкафов, имитирующие ковку или имеющие фарфоровые вставки с рисунком.

Стильный кухонный гарнитур из массива шпона и ясеня можно подобрать в компании европейской мебели Profis. Кухня Micol представлена в 14 вариантах отделки цвета. Компания изготовит бесплатный эскиз размеров под кухню любого размера..

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Телефон: +7 (921) 967-56-98 Сайт: profis.yapokupayu.ru Размер стола зависит от пространства кухни, но, как правило, дизайнеры рекомендуют выбирать довольно массивные деревянные модели круглой или прямоугольной формы, окрашенные или такие, на столешнице которых видна фактура древесины. Основной характеристикой, эмоцией такого стола должна быть добротность, располагающая к неспешному отдыху в кругу семьи.

Стулья можно подобрать винтажные с мягкими спинками или деревянные венские. К тому же за одним столом можно собрать стулья разных дизайнов и форм — это создаст легкую небрежность. Кстати, мебель в стиле кантри можно найти как в коллекциях именитых брендов, так и на барахолках. Тем, кто любит фантазировать, приятно будет самостоятельно отреставрировать и задекорировать стулья и столы.

Удобная и стильная мебель от компаний «Сивер» и Mebelion добавит уюта в любую кухню. Светлые оттенки шкафов с окошками из стекла и кухонный уголок с отделкой из экокожи подчеркнут непревзойденный стиль и чувство вкуса свого хозяина.

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+7 (495) 784-63-04 siwer.ru Техника Несмотря на то, что кантри — довольно старомодный стиль, техники, имитирующей приборы деревенской кухни, в магазинах достаточно. Единственный ее минус — более высокая цена по сравнению с обычными моделями. Поэтому обычно максимум предметов прячут за глухими деревянными фасадами кухонного гарнитура: холодильник, посудомоечную машину, микроволновую печь, кухонный комбайн.

Духовку, вытяжку, варочную панель, которые скрыть невозможно, подбирают в ретро-стиле. Они должны иметь простые формы и теплые цветовые решения. На кухне в стиле кантри, нет места блестящим хромированным элементам, поэтому не забудьте подобрать оригинальный смеситель.

При подборе техники для кухни в таком стиле стоит обратить внимание на духовые шкафы от компании Smeg. Оригинальные модели с латунной фурнитурой отлично дополнять индивидуальный характер кухни.

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Духовой шкаф Smeg

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Интернет-магазин Smeg, www.smeg.ru, +7 (495) 269-00-29 Аксессуары Стиль раскрывается в мелочах — они, как специи в руках умелого шеф-повара. На кухне в стиле сельской романтики зачастую много уютного текстиля и цветов. Окна украшают шторами из натуральных тканей с цветочным, растительным или клетчатым орнаментом на натуральном и неярком фон — они создадут ощущение простоты и комфорта. Кстати, наиболее аутентично они будут смотреться на деревянных карнизах с кольцами.

Широкий подоконник можно украсить глиняными горшками, тарелками, текстильными игрушками, подсвечниками или деревянными ящичками с живыми растениями. Цветы могут стать украшением стола и даже рабочей зоны кухонного гарнитура.

Также в качестве дополнительных аксессуаров подойдет посуда из серебра и мельхиора от магазина «Галерея серебра». Все изделия украшены изящным растительным и цветочным орнаментом.

Поднос, мельхиор, «Галерея серебра»

Цена: от 1 900 руб.

Подстаканник, «Галерея серебра»

Цена: от 3 600 руб.

Щипцы, серебро, «Галерея серебра»

Цена: от 3 800 руб.

Магазин «Галерея серебра», logka.com, +7 (812) 924-45-42 Скатерть на столе не обязательно, а вот вязаная салфетка будет очень уместна. На стулья можно положить подушки, а на пол — циновки. Завершить облик помогут оригнальные бра и люстры с теплым светом.

Отлично подойдут лаконичные и стильные светильники от магазина Ocodeco. Среди огромного ассортимента магазина представлены модели, которые идеально впишутся в интерьер соответствующего стиля.

Светильник Lolita в Ocodeco

Цена: от 6 960 руб.

Светильник Rumskib в Ocodeco

Цена: от 10 900 руб.

Светильник Lolita в Ocodeco

Цена: от 6 960 руб.

Магазин Ocodeco, ocodeco.ru, +7 (800) 707-04-68 О кухне в стиле кантри обычно мечтают дамы, хранительницы семейного уюта. Мужчины же часто предпочитают современный минимализм. Но это только на этапе обсуждения. Когда же ремонт и обстановка закончены, представители сильного пола с огромным удовольствием сидят в этой теплой, пропитанной ароматными запахами и приятными воспоминаниями кухне. Проверено.

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