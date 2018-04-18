5 стильных и практичных идей для вашей кухни

Многие люди большую часть времени дома проводят именно на кухне. Там они не только готовят еду, но и наслаждаются вкусными завтраками, обедами и ужинами. Так как же сделать кухню такой, чтобы из неё совсем не хотелось уходить?

Необязательно нанимать дизайнеров, которые за большие деньги смогут сделать из любого интерьера конфетку. Достаточно добавить всего лишь пару стильных и невероятно удобных деталей, чтобы кухня стала самым уютным местом в доме.

Рейлинги Рейлинги являются незаменимыми помощниками на кухне, это может подтвердить любая хозяйка. Можно сделать их незаметными и тонкими, даже подобрать в цвет шкафчиков, а можно, наоборот, сделать акцент именно на них. Подобрать деревянные рейлинги для кухни в экологичном стиле или найти яркие, чтобы разбавить пастельные тона. Если повесить на них еще и кухонные принадлежности с цветными рукоятками, то получится очень здорово.

Остров Конечно, такой элемент подойдет только для просторных кухонь. При этом он практически сразу станет незаменимым предметом интерьера. Помимо красоты, стоит сделать такой остров еще и максимально функциональным. Если внутри будут полочки для хранения посуды, то вы сможете сэкономить очень много места.

Мини-огород Мини-огород идеально впишется абсолютно в любой интерьер. В первую очередь он наполнит помещение приятным запахом. Также зелень всегда будет радовать глаз. Если на кухне стоят растения, то она выглядит гораздо более яркой и уютной. Ну и в конце концов, как приятно добавлять в салат свежую зелень, выращенную у себя же на подоконнике.

Встроенный холодильник У этого предмета интерьера совсем нет минусов, зато есть множество плюсов. В первую очередь такое интерьерное решение экономит огромное количество места. Не надо задумываться о том, как удобней всего разместить холодильник, чтобы он не занимал половину кухни и при этом к нему удобно было подойти. Вдобавок, вам не придется даже задумываться о том, какого оттенка выбрать технику. Встроенный холодильник не будет выбиваться из общего интерьера, а в большинстве случае вообще станет практически незаметным.

Подвесные светильники Любая хозяйка скажет, что на кухне нужно очень много света. Если вы уже устали от обычных светодиодных лампочек, то вам прекрасно подойдут подвесные светильники. Они не только выделят необходимые рабочие зоны и создадут уют, но и сделают интерьер интересней. С помощью ярких сменных плафонов можно делать кухню такой, какой вам хочется, не тратя при этом много средств. А какой-нибудь вязаный или стальной абажур вообще с легкостью станет отдельным произведением искусства. Попробуйте добавить в ваш кухонный интерьер хотя бы пару предметов из нашего списка и вы сразу увидите, как сильно он изменится. Необязательно покупать сразу все, даже частичное изменение дизайна сможет сделать помещение гораздо уютней и красивей.

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