Мужская квартира с высокими потолками и открытой кухней

Этот проект — успешный результат сотрудничества дизайнера и заказчика, музыкального продюсера, который включил в бриф не только пожелания по функционалу, но и рекомендации по отделочным материалам.

Квартира в мансарде обычно представляется маленькой и тесной, с низким скошенным потолком, но в этой квартире со свободной планировкой высота потолков — больше четырех метров. Архитектор Сергей Шапин сохранил высоту пространства и его масштаб.

Заказчик рассчитывал, что в квартире будет две спальни, хозяйская и гостевая, но архитектор и дизайнер убедили его не дробить ее на маленькие помещения и пожертвовать гостевой ради просторной гостиной-кухни-столовой с панорамными окнами. Кроме общей зоны и мастер-спальни, в мансарде появятся два санузла и прихожая.

Владелец квартиры еще на этапе переговоров обозначил, что хотел бы получить однозначно «мужской» интерьер. Помещение идеально соответствует замыслу: высокие потолки и огромные окна делают его похожим на лофт.

Поскольку «заводская» стилистика заказчику не близка, дизайнеры отказались от брутальных материалов в отделке: в общей зоне стены покрашены в два цвета, потолок украшают деревянные кессоны.

Для спальни выбран более темный цвет краски, а часть стены за изголовьем кровати оформлена керамогранитом под дерево. На пол повсюду, кроме мокрых зон, легла дубовая паркетная доска.

Высокие потолки позволили отказаться от гардеробной комнаты — места хранения расположены на «верхнем ярусе». На кухне гарнитур выстроен в три ряда вместо двух — третий ряд снабжен специальной подсветкой и будет играть роль антресоли. Одежда будет храниться в двух высоких шкафах, в спальне и прихожей.

Еще одно, «секретное» хранилище находится над ванной комнатой. Попасть в него можно через люк в потолке с опускающейся лестницей. В мужской квартире обязательно должны быть свои тайны, и это первая.

Поскольку заказчик планирует перевезти в новую квартиру мебель, которую он уже успел полюбить в своем предыдущем жилье, дизайнеру предстояло вписать ее в проект, что всегда непросто. Но в данном случае, как уверяет автор проекта Диана Мальцева, все сложилось как нельзя лучше.

Благополучно соединились металлический стол-верстак с раковиной и варочной панелью (это сцена, на которой хозяин дома сможет выступить с сольным номером — приготовлением любимых блюд), минималистичная кухня и китайская ширма, доставшаяся заказчику от бабушки.

Благородный серый цвет (Диана Мальцева предложила перетянуть ширму серой тканью с китайским орнаментом) связывает между собой разные по стилистике предметы.

Владелец квартиры предполагает украсить стены своими африканскими снимками (он заядлый путешественник), и они, без сомнения, тоже впишутся в интерьер. Особенно если будут черно-белыми.

Холл Отделка: краска, Little Greene, оттенок True Taupe 240 Напольное покрытие: паркетная доска, Dorian, Legend Мебель: гардероб, обтянутый кожей, производство на заказ; стулья — Classicon, Mars Освещение: CentrSvet; светильник, Cosmos

Гостиная Отделка: краска, Little Greene, оттенок True Taupe 240 и Furrow 241 Напольное покрытие: паркетная доска, Dorian, Legend Мебель: журнальный стол, Eichholtz; мебель — собственность заказчика Ковер: BoConcept Освещение: основной свет, Martini Light; акцентные светильники, Flos, Chasen

Кухня-столовая Отделка: краска, Little Greene, оттенок True Taupe 240 и Furrow 241 Напольное покрытие: паркетная доска, Dorian, Legend Мебель: стол и ширма, собственность заказчика; стулья, Wishbone; гарнитур, Guilia Novars; отдельный стол с раковиной и плитой, Bulthaup Освещение: основной свет, Martini Light, акцентные светильники над обеденным столом, Garage Factory

Спальня Отделка: краска, Little Greene, оттенок Furrow 241; керамогранит, Noa, Nebraska, Coffee, Porcelanosa Напольное покрытие: паркетная доска, Dorian, Legend Мебель: гардероб и тумбочки, обтянутые кожей, кровать и банкетка, производство на заказ, Россия Ковер: DantoneHome Текстиль: Ткани Anka Освещение: Martini Light

Мастер-ванная Отделка: керамогранит основной (пол и стены + мозаика в зоне ванной), View, Pastorelli; керамогранит акцентный под дерево, Nebraska, Coffee, Porcelanosa Мебель: Arbi Раковина: натуральный мрамор, Teak House Санфаянс: Villeroy & Boch Освещение: Martini Light

Гостевой санузел Отделка: керамогранит, Porcelanosa Мебель: раковина из дерева тика, Teak House Санфаянс: Villeroy & Boch Электрофурнитура: Gira, E3 Освещение: CentrSvet; светильник, Crack