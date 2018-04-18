Оформляем маленький санузел: 5 лайфхаков

Рассказываем, что нужно учесть в дизайне маленького санузла, и как сделать пространство комфортным и красивым без ощущения тесноты.

Используйте их для большей части пространства: в отделке стен и потолка. Прекрасным выбором будет плитка небольшого размера или мозаика. Темные цвета можно добавлять в интерьер ванной комнаты, но в качестве ярких акцентов.

Отсутствие подставки для чаши сделает пространство более свободным. Кроме того, это скроет неэстетичные трубы, а также значительно облегчит уборку.

Для установки подвесного унитаза со скрытым смывным бачком важно выбрать идеальную инсталляцию. В типовых многоквартирных домах за унитазом часто располагается глубокая шахта с трубами канализации и водоснабжения. Поэтому стандартный комплект крепления длиной 20 см получается слишком коротким.

Верхняя монтажная планка Платтенбау Sigma, Geberit, имеет два положения высоты установки, а также звукоизоляцию. Комплект включает в себя большой выбор клавиш Sigma, которые отлично впишутся в интерьер любой ванной комнаты.

Монтажный комплект Платтенбау Delta, Geberit, можно установить в любых условиях: их планка имеет две высоты и продольные проточки для крепежа шпилек в разных положениях, в том числе и в углу. Сантехническое решение комплектуется вместе с клавишами смыва Delta51.

Не стоит ограничиваться одной лампочкой. Используйте светильники по периметру всего потолка, установите подсветку для нижних углов, зеркал или полочек. Визуально комната станет просторнее.

Он гораздо компактнее, а его прозрачные дверцы выглядят практически незаметно. Или установите душевую без поддона — благодаря отсутствию барьеров она отлично впишется даже в самую маленькую ванную.

Поможет использовать пространство в ванной комнате по-максимуму. Установите под ней небольшую тумбу для хранения полотенец и косметических средств или разместите компактную стиральную машину.

Их можно повесить над раковиной или сделать зеркальную стену, заметно расширяющую пространство. Угловые зеркальные шкафчики создадут интересную игру отражений.

Отдавайте предпочтение зеркальным поверхностям. Они смотрятся гораздо легче и незаметнее, чем деревянные. Например, стеклянная перегородка выглядит изящнее, чем шторка.

На обложке: дизайн-проект Евгении Ермолаевой.