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B.lux вместе с BRIGHT BURO запускают конкурс на лучший дизайн-проект интерьера
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B.lux вместе с BRIGHT BURO запускают конкурс на лучший дизайн-проект интерьера 

Inmyroom 4 часа назад
Фото: Inmyroom
Компания B.lux совместно с BRIGHT BURO объявляют конкурс дизайн-проектов с использованием светильников фабрики. Победителей ждут пять полностью оплачиваемых поездок в Испанию с посещением фабрики B.lux.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно разработать дизайн-проект с визуализацией интерьера с использованием светильников фабрики B.lux и прислать его до 25 мая 2018 года (включительно) на pr@bright-buro.ru. В теме письма укажите «Заявка на участие в конкурсе B.lux» и не забудьте предоставить ваши контактные данные и приложить описание проекта.
Все участники конкурса также должны подписаться на аккаунт компании в Instagram (@brightburo_ru) и разместить визуализации проекта в своем инстаграме с хэштегами #brightburo #конкурсbrightburo. Результаты конкурса будут объявлены в начале июня.
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