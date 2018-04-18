Интерьер 2018: девять трендов, которые уже неактуальны

Мода меняется слишком быстро. Те решения, что были актуальны еще год-два назад, сегодня уже пора заменить. В нашей подборке 9 трендов, про которые пора забыть.

Направленный свет приобрел большую популярность несколько лет назад. С его помощью зонировали комнату и создавали акценты в интерьере. Сегодня актуальны встроенные споты с рассеянным светом.

Она вошли в моду после возросшей популярности эко интерьеров, но вскоре стало понятно, что бамбук — не самый удачный вариант отделки. Чувствительность к прямым солнечным лучам, влажности, температурным скачкам — и все это при высокой стоимости. Рынок строительных материалов предлагает другие, более выгодные решения по цене и качеству.

Кроме этого, экологичность интерьеров вышла на новый уровень: натуральные материалы заменяют безопасными аналогами.

Гранит и работы по нему становятся дороже с каждым годом. Вполне возможно, в 2018-м году в дизайн-проектах его сменят кварцевые агломераты или искусственные акриловые камни.

Они отлично смотрятся на фото, но не в реальной жизни. Приходится тщательно подбирать посуду и аксессуары, а без профессионального дизайнера это сложно.

Открытые полки — неплохое решение, если нужно сэкономить на обустройстве кухни, но они неудобны. На поверхности быстро скапливается пыль и капли жира — даже при мощной вытяжке.

Когда-то формат хенд-мейда был популярен. Сегодня мы понимаем, что полка из крючков и дерева — не всегда лучшее украшение интерьера. Гораздо проще и выгоднее следить за распродажами в масс-маркете.

Слишком часто в дизайн-проектах разных стилей стала появляться мебель из строительных паллет или сколоченных досок. В 2018 она актуальна только для стиля лофт и индустриальных интерьеров.

В чистом виде он давно потерял актуальность. Аксессуары в восточном стиле можно использовать в качестве акцентов: картина на стене или ковер.

Они захватили умы профессионалов и любителей дизайна в середине прошлого года. Этим летом тропики будут уже неактуальны, так что не спешите покупать пальмовые растения и аксессуары c экзотическим рисунком.

В этом сезоне в моде ромбы, шестигранники и плитка в форме чешуи.

На обложке: дизайн-проект Никиты Зуба.