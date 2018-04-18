Трёхкомнатная квартира в нежных тонах

Современную классику мы видим нечасто, поэтому она привлекает максимум внимания и подвергается пристальному изучению. В этой неоклассической квартире много любопытных решений и нестандартных ходов. Оттого рассматривать её будет ещё интереснее.

Екатерина Унгарова, архитектор

Специализация — архитектура и дизайн жилых и общественных помещений.

Образование: МАрхИ.

В работу архитектору досталась двухкомнатная квартира с большими панорамными окнами.

Заказчики хотели получить пространство с двумя спальнями и большой зоной, совмещающей в себе кухню, столовую и гостиную.

Изначально квартира была свободной планировки, потому большим архитектурным изменениям она не подверглась.

Хотя квартиру и нельзя было назвать большой, все пожелания заказчиков архитектору удалось воплотить.

В комнатах предусмотрены вместительные системы хранения.

Зона кухни оборудована островом, в котором размещена раковина и посудомоечная машина. Над островом можно заметить понижение уровня потолка, в котором спрятаны короба приточной вытяжной системы. Здесь же установлены светильники, которые визуально отделяют кухню от столовой.

В гостиной запланирована ниша для витрины с посудой.

Гостевая туалетная комната получилась очень камерной. Для придания декоративности архитектор использовала лепной орнамент на потолке.

Использование зеркал расширило пространство и наполнило квартиру дополнительным объёмом.

Список брендов.

Всё приобретено в магазине «Трио-Интерьер»:

кухня — Aster;

гостиная — витрина, стол, стулья Angelo Cappellini, диван-кровать Tosconova, консоль, пуф Chelini;

спальни — кровати, тумбочки, комоды Volpi, кресло-кровать Bonaldo, шкафы Benedetti Mobili, гардеробная Novamobili;

санузлы — компания «Бельведер»;

обои в золотой спальне — Zoffany;

тюль во всех комнатах — Harem;

портьеры — Zimmer + Rohde, кисть тут же от Houler;

текстиль — Derufa;

санузлы — компания «Бельведер»;

полы — «Паркетная мода»;

двери — на заказ.

Фотограф: Василий Буланов.

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