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Трёхкомнатная квартира в нежных тонах
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Трёхкомнатная квартира в нежных тонах 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Современную классику мы видим нечасто, поэтому она привлекает максимум внимания и подвергается пристальному изучению. В этой неоклассической квартире много любопытных решений и нестандартных ходов. Оттого рассматривать её будет ещё интереснее.
Екатерина Унгарова, архитектор
Специализация — архитектура и дизайн жилых и общественных помещений.
Образование: МАрхИ.
В работу архитектору досталась двухкомнатная квартира с большими панорамными окнами.
Заказчики хотели получить пространство с двумя спальнями и большой зоной, совмещающей в себе кухню, столовую и гостиную.
Изначально квартира была свободной планировки, потому большим архитектурным изменениям она не подверглась.
Хотя квартиру и нельзя было назвать большой, все пожелания заказчиков архитектору удалось воплотить.
В комнатах предусмотрены вместительные системы хранения.
Зона кухни оборудована островом, в котором размещена раковина и посудомоечная машина. Над островом можно заметить понижение уровня потолка, в котором спрятаны короба приточной вытяжной системы. Здесь же установлены светильники, которые визуально отделяют кухню от столовой.
В гостиной запланирована ниша для витрины с посудой.
Гостевая туалетная комната получилась очень камерной. Для придания декоративности архитектор использовала лепной орнамент на потолке.
Использование зеркал расширило пространство и наполнило квартиру дополнительным объёмом.
Список брендов.
Всё приобретено в магазине «Трио-Интерьер»:
кухня — Aster;
гостиная — витрина, стол, стулья Angelo Cappellini, диван-кровать Tosconova, консоль, пуф Chelini;
спальни — кровати, тумбочки, комоды Volpi, кресло-кровать Bonaldo, шкафы Benedetti Mobili, гардеробная Novamobili;
санузлы — компания «Бельведер»;
обои в золотой спальне — Zoffany;
тюль во всех комнатах — Harem;
портьеры — Zimmer + Rohde, кисть тут же от Houler;
текстиль — Derufa;
санузлы — компания «Бельведер»;
полы — «Паркетная мода»;
двери — на заказ.
Фотограф: Василий Буланов.
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