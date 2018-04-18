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Художницы украсили ювелирную теплицу
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Художницы украсили ювелирную теплицу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Во время проведения Salone del Mobile в Милане в бутике ювелирной марки Tiffany & Co. на площади Дуомо в Милане представили художественные инсталляции, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Милана.
Пять приглашенных компанией художниц пофантазировали на тему интерьерного арт-объекта марки — декоративной теплицы из серебра, меди и стекла, которую создал креативный директор Tiffany & Co. Рид Кракофф. Анна Гальтаросса, Анна-Уайли Хайфилд, Лори Симмонс, Мэрилин Минтер и Шантелл Мартин показали свое видение духа Tiffany & Co. и творческий взгляд на утилитарные объекты. Теплицу декорировали монохромными узорами, птицами, цветами и животными, а инсталляции разместили в витринах магазина марки, где они будут доступны для обозрения до окончания выставки Salone del Mobile-2018 22 апреля.
Компания Tiffany основана в 1837 году в США, выпускает украшения, часы, аксессуары, предметы интерьера, парфюмерию. Ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф. Креативный директор Рид Кракофф был приглашен в компанию летом 2016 года и в числе прочего работает над коллекцией аксессуаров и товаров для дома.
Осенью 2017 года Кракофф представил коллекцию, в которую вошли серебряные банки, имитирующие консервные, контейнеры, фарфоровые стаканы фирменного голубовато-бирюзового цвета с логотипом компании, имитирующие картонные кофейные стаканчики, а также серебряные соломинки для напитков, покрытые золотом, деревянные линейки различных форм и кожаные ракетки для пинг-понга.
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