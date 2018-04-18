Каким должен быть модный кабинет руководителя?

Успешный бизнес начинается с красивого помещения. Как не крути, а «встречают по одежке», поэтому важно позаботиться о комфортабельности и привлекательности своего офиса, чтобы привлечь больше клиентов и стать ведущим специалистом в своей области.

Хороший начальник должен находиться в кабинете руководителя, который будет без слов рассказывать о процветании фирмы и отличном вкусе своего обладателя. Стильный дизайн, модные цветовые гаммы, удобная мебель и продуманное освещение — каждая мелочь играет важную роль при создании целостного, удачного и неповторимого места.

Позаботимся о:

ремонте. Свежие обои из последней коллекции, качественно выполненные уголки и потолок, приятное на ощупь ковровое покрытие или современный ламинат — наличие современного стиля в офисе является немаловажным фактором для успешной деятельности компании. Попадая в подобную комнату, посетитель сразу подчеркнет для себя внимательность хозяина к мелочам и заботу о “лице” своего бизнеса;

мебели. Кто бы не зашел в кабинет — рядовой менеджер, долгожданный клиент или деловой партнер, он должен быть размещен с комфортом. Мягкие, офисные кресла с аккуратными подлокотниками, деревянные столы из натуральных, экологически чистых материалов, кожаные диваны в месте для ожидания и вместительные шкафы для ценных бумаг как нельзя лучше подойдут для важного босса, который с уважением относится к своим посетителям;

свете. Он должен быть в меру ярким, не бить в глаза, но и не заставлять всматриваться в предметы. Хорошим выборам станут люминесцентные и светодиодные приборы, которые одновременно экономят электрическую энергию и делают комнату светлой и красивой. Кроме стандартных, потолочных светильников, неплохо будет заиметь и настольную лампу: она поможет сосредоточиться при составлении важных документов;

аксессуарах. Для умиротворяющей и расслабляющей обстановке в офисе стоит приобрести незначительные на первый взгляд мелочи, которые помогут начальнику и подчиненным чувствовать себя более уверенно, отвлекаться от повседневной суеты или сосредотачиваться на важных вопросах. Модной тенденцией считается иметь компактные аквариумы с красивыми, переливающимися рыбками, или клетку с тихим, но привлекающим внимание попугаем. Если нет желания устраивать живой уголок, можно дополнить интерьер абстрактными картинами и классическими пейзажами, либо отдать предпочтение скульптурам из гипса и металла.

Подведем итоги

Место работы должно соответствовать своему обладателю, и рассказывать о его предпочтениях. Не лишним будет придать офису особенные штрихи — например, заполнить шкаф, купленный на сайте, любимой литературой, украсить потолок лепкой в стиле барокко, внести модернистских идей с помощью неординарных предметов искусства. Главное — чтобы люди в нем не чувствовали напряжения, и были настроены на позитивный диалог.

попкорнnews