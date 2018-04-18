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Dior Homme выпустили капсульную коллекцию Gold Capsule
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Dior Homme выпустили капсульную коллекцию Gold Capsule 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Dior Homme представили осенне-зимнюю капсульную коллекцию Gold Capsule 2018, над созданием которой работал бывший арт-директор модного дома Криса ван Аша.
«Золотая» коллекция в основном состоит из вещей черного цвета. В нее вошли свитшоты, худи, рубашки, блейзеры, брюки, футболки, а также кожаные сумки, обувь и аксессуары. На всех элементах коллекции в качестве принта нанесены адрес ателье французского дома в Париже «Christian Dior Atelier, 3 Rue De Marignan» и изображения золотых пчел.
В продаже капсульная коллекция Gold Capsule появится на официальном сайте Dior уже в апреле этого года.
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