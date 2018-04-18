Вера Вонг представила весеннюю свадебную коллекцию

Бренд Vera Wang представил весеннюю коллекцию свадебных платьев. Интересно, что в коллекцию не вошло ни одного платья традиционного белого цвета.

На этот раз американский модельер Вера Вонг сделала акцент на ткани телесного цвета, разбавив ее жёлтым, фиолетовым, зелёным, розовым и красным. С фасонами дизайнер решила не экспериментировать, однако, благодаря яркой цветовой палитре, коллекция представляется совершенно уникальной и непохожей на предыдущие работы Веры Вонг.

Когда коллекция поступит в продажу пока не сообщается.