Работа — второй дом: В каких офисах Калининграда есть спортзал, и чем занимается Патрик

Пикторика Адрес: улица Гаражная, 2А Гид: Даша Крачковская, верстальщик

Пикторика — удивительное место, где креативные умы нашего города воплощают самые невероятные идеи и фантазии в реальность уже на протяжении 10 лет. Дизайн-бюро разрабатывает бренды, поддерживает интерфейсы различных организаций, создаёт прекрасные книги, украшающие наши и ваши полки, подмечая необычные стороны прошлого Кёнигсберга и настоящего Калининграда. Пикторика располагается на одном этаже, сообразив пространство не по правилам фэншуя, а исходя из потребностей своих работников. В офисе располагаются 8 человек, у каждого из которых есть чёткие обязанности., — Каждый организовывает своё место сам. Привносит что-то своё, не мешая никому за соседним столом. Поскольку мы делаем разного формата проекты, то и пространство построено по-разному, крупица каждого проекта остаётся с нами навсегда. Где-то висят оттиски старинных кёнигсбергских плит, вот здесь часы, купленные в Германии на барахолке, им почти два столетия. Мы не стремимся к цветастости в организации офисного декора, как это делает большинство дизайн-бюро. Спокойные тона, под стать полёту воображения, и отдельные элементы в виде непристойных коллажей создают комфортную атмосферу для всех, без исключения.,

1С — Битрикс Адрес: улица Гостиная 3 Гид: Юлия, помощник генерального директора

Лаконичный интерьер создать просто, но яркие цвета или тусклые стены введут в отчаяние даже самых непривередливых сотрудников. Компания «1С-Битрикс», основанная в Калининграде в 1998 году, в 2006-м создала совместное предприятие с «1С». Сегодня «1С-Битрикс» занимается разработкой программного обеспечения и входит в топ-20 самых дорогих IT-компаний России по версии Forbes . Продуктами «1С-Битрикc» пользуются 225 стран и территорий мира от Нью-Йорка до Сиднея. О развлечениях в офисе, рабочем пространстве и системе управления бизнесом нам рассказала третья рука генерального директора «1С-Битрикс» Юлия.