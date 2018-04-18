Пикторика Адрес: улица Гаражная, 2А Гид: Даша Крачковская, верстальщик
Пикторика — удивительное место, где креативные умы нашего города воплощают самые невероятные идеи и фантазии в реальность уже на протяжении 10 лет. Дизайн-бюро разрабатывает бренды, поддерживает интерфейсы различных организаций, создаёт прекрасные книги, украшающие наши и ваши полки, подмечая необычные стороны прошлого Кёнигсберга и настоящего Калининграда. Пикторика располагается на одном этаже, сообразив пространство не по правилам фэншуя, а исходя из потребностей своих работников. В офисе располагаются 8 человек, у каждого из которых есть чёткие обязанности., — Каждый организовывает своё место сам. Привносит что-то своё, не мешая никому за соседним столом. Поскольку мы делаем разного формата проекты, то и пространство построено по-разному, крупица каждого проекта остаётся с нами навсегда. Где-то висят оттиски старинных кёнигсбергских плит, вот здесь часы, купленные в Германии на барахолке, им почти два столетия. Мы не стремимся к цветастости в организации офисного декора, как это делает большинство дизайн-бюро. Спокойные тона, под стать полёту воображения, и отдельные элементы в виде непристойных коллажей создают комфортную атмосферу для всех, без исключения.,
1С — Битрикс Адрес: улица Гостиная 3 Гид: Юлия, помощник генерального директора
Лаконичный интерьер создать просто, но яркие цвета или тусклые стены введут в отчаяние даже самых непривередливых сотрудников. Компания «1С-Битрикс», основанная в Калининграде в 1998 году, в 2006-м создала совместное предприятие с «1С». Сегодня «1С-Битрикс» занимается разработкой программного обеспечения и входит в топ-20 самых дорогих IT-компаний России по версии Forbes. Продуктами «1С-Битрикc» пользуются 225 стран и территорий мира от Нью-Йорка до Сиднея. О развлечениях в офисе, рабочем пространстве и системе управления бизнесом нам рассказала третья рука генерального директора «1С-Битрикс» Юлия.
— По себе знаю, что работа в трёх стенах бледного цвета с одним окном плохо влияет на рабочий день. Особенно, если ты выполняешь одно и то же, рутину. А то, как устроено пространство в «1С-Битриксе», с ненавязчивой геометрией цвета и интерьера — большой плюс в экосистеме рабочего пространства., Макроконцерт Адрес: улица Корабельная 6/3 Гид: Дмитрий, дизайнер, Одна из немногих калининградских компаний, занимающаяся привозом и организацией концертов звёзд первой величины, как российской сцены, так и зарубежной. Помимо концертов, ребята устраивают городские фестивали (вроде праздника «Хлеба и молока»), занимаются торжественным открытием различных отелей или городских площадок. О том, как обустроен «Макроконцерт» и почему Патрик сдружился с дизайнерами и кинул Спач Боба, нам рассказал Дима, дизайнер компании., — Для нас принципиальным был вид из окон, чтобы вся эта городская суета не мешала ни нам, ни нашим клиентам, которые приходят на переговоры. Снимать офис в центре городе затруднительно и плане парковки и в том, что по чистой случайности вся наша команда проживает в районе Верхнего озера. Мы переехали в этот офис не так давно и решили для себя, что останемся здесь окончательно. Тут же у нас и склад, и парковка, и место для переговоров у менеджеров, у дизайнеров вообще отдельный этаж, рядом с ними находится наша швея (прим. — для мероприятий порой необходима одежда или аксессуары, которые нужно сообразить здесь и сейчас)., В скором времени мы покажем ещё три офиса в Калининграде, в которых приятно работать., Фото: Артём Килькин