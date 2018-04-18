Молодожены в Нижнем Новгороде попросили подарить на их свадьбу платья

21 апреля состоится свадьба дизайнера из Нижнего Новгорода Марии Щербаченко. В этот день с 14.00 в отеле «Шератон» будет благотворительный сбор выпускных нарядов для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для девушек из детских домов и интернатов.

— У многих есть платья, которые надеты один раз. Они просто висят в шкафу, а вы покупаете новое, новое и новое. Зачем захламлять шкаф? Подарите красивое платье девочке, которой оно нужнее. Есть очень много выпускниц, которые не могут себе позволить наряд. Всех неравнодушных нижегородцев, которые поддержат благотворительную акцию, ждет приятный сюрприз: сертификаты моего бренда на пошив новых нарядов, — рассказала дизайнер.

Подарить праздник выпускницам детских домов смогут все желающие. Дизайнер напоминает, что дарить вещи нужно в хорошем состоянии, чтобы на месте были все мелкие детали и работали застежки.

Ранее NN.RU рассказывал о паре, которая попросила дарить им на свадьбу корм.