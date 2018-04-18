S7 Airlines и RUBAN запустили капсульную коллекцию

S7 Airlines и дизайнерский дуэт сестер Юли и Алисы Рубан в ближайшее время представят первую в России капсульную коллекцию для путешественниц.

В коллекцию войдут семь предметов. Свободные брюки, футболки, свитшоты, аксессуары — все из мягких и натуральных тканей. Также дизайнеры RUBAN включили в коллекцию несколько предметов верхней одежды.

Сестры Рубан обещают: одежда будет настолько легкая и расслабляющая, что летать в ней захочется чаще.

Закрытая презентация капсульной коллекции S7 Airlines и RUBAN состоится 18 апреля в универмаге «Цветной». После этого комплекты поступят в продажу ограниченным тиражом. Также часть партии будет разыграна среди постоянных клиентов универмага «Цветной».