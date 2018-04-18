Ещё
S7 Airlines и RUBAN запустили капсульную коллекцию
Далее:
Читайте также:
Ещё

S7 Airlines и RUBAN запустили капсульную коллекцию 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
S7 Airlines и дизайнерский дуэт сестер Юли и Алисы Рубан в ближайшее время представят первую в России капсульную коллекцию для путешественниц.
В коллекцию войдут семь предметов. Свободные брюки, футболки, свитшоты, аксессуары — все из мягких и натуральных тканей. Также дизайнеры RUBAN включили в коллекцию несколько предметов верхней одежды.
Сестры Рубан обещают: одежда будет настолько легкая и расслабляющая, что летать в ней захочется чаще.
Закрытая презентация капсульной коллекции S7 Airlines и RUBAN состоится 18 апреля в универмаге «Цветной». После этого комплекты поступят в продажу ограниченным тиражом. Также часть партии будет разыграна среди постоянных клиентов универмага «Цветной».
FashionTime: последние новости
Дана Борисова и Данко встречаются: «шпионское» видео попало в сеть Нелли Ермолаева путешествует с 2-месячным сыном Анна Седокова учит законам интимной любви
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма8
Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма3
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии63
Седокова пришла на вручение премии в занавеске7
Модель с псориазом заставляет на себя смотреть5
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение