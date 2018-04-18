Светлый дом на берегу Днепра

Экспликация первого этажа: 1. Прихожая 6 м² 2. Гардеробная 5,8 м² 3. Холл 17,7 м² 4. Гостиная-столовая 39,7 м² 5. Кухня 17 м² 6. Гостевой санузел 6,5 м² 7. Терраса 18,7 м² 8. Хозблок и прачечная 15 м² Экспликация второго этажа: 1. Холл 17,6 м² 2. Коридор 5,7 м² 3. Гостевая спальня 21,6 м² 4. Гардеробная 18,2 м² 5. Гостевая спальня 15 м² 6. Спальня хозяев 14,7 м² 7. Холл 11,3 м² 8. Основной санузел 10,5 м² Для оформле­ния спальных зон подобраны тяжёлые драпировки с эффектом blackout, которые при необходимости блокируют яркий дневной свет. Дополняют их лёгкие полупрозрачные вуали. В цветовой палитре превалируют пастельные тона

Семейная пара, преуспевающая в бизнесе и занимающая активную позицию в вопросе защиты животных, приобрела частный дом на берегу реки Днепр, в одноимённом украинском городе-миллионнике. Жилое строение, возведённое ещё в начале 2000-х гг., было в плохом состоянии и нуждалось в глобальной модернизации. Долгострой представлял собой кирпичную двухуровневую коробку площадью 240 м², у которой отсутствовала крыша, а после проведения экспертизы несущей способности фундамента была выявлена необходимость его усиления. Для разработки проекта реконструкции и адаптации недвижимости под запросы будущих новосёлов и были приглашены архитектор Олег Азовский и дизайнер Анна Пахомова.

Дровяной камин с дымоходом, облицованным мрамором, стал настоящим украшением гостиной. Его конструкция представляет собой короб, установленный на отделанный микроцементом подиум, используемый также для хранения дров и экспонирования арт-объектов

На втором этаже небольшое помещение с панорамными окнами и завораживающим видом на реку занимает кабинет. Его обстановку составляет элегантный секретер для работы на ноутбуке

Усиление несущего железобетонного фундамента потребовало дополнительных проектных работ, в результате которых удалось получить надёжное основание, которое утеплили и гидроизолировали. Авторы приняли во внимание и тот факт, что на прочность фундамента оказывает влияние способ его отделки. В данном случае они положились на технологию облицовки цоколя натуральным сланцем, который в дальнейшем будет защищать основание от воздействия разрушительных факторов окружающего его грунта, сезонных изменений влажности и температуры. При этом матовая рельефная фактура переходит с цокольной части здания выше на стены, обрамляя главный вход.

Остальную поверхность фасадов окрасили белой краской для внешних работ. Двускатную крышу покрыли композитной черепицей (металлочерепица с каменной крошкой), которая, благодаря специальной форме листа, исключает протекание в местах нахлёста. Перекрытие второго этажа (холодный чердак) утеплили минеральной ватой, чтобы сохранить необходимую температуру внутри здания и затрачивать минимум тепловой энергии на его обогрев.

Помимо домашних питомцев, в пространстве «поселились» полотна с сюрреалистичными изображениями животных, созданные художником Alex Pan K.

Помимо устранения имеющихся дефектов, пожелания клиентов по обустройству пространства были такими: запланировать в гостиной очаг, минимизировать зону кухни и спроектировать террасу для летнего времяпрепровождения. Также необходимо было учесть совместное проживание с хозяевами домашних животных, а соответственно, использовать практичные, но при этом экологичные и дружелюбные по отношению к питомцам отделочные материалы и не увлекаться мелкими элементами декора. По этой причине пол первого этажа решили облицевать керамической плиткой под дерево, а для отделки стен подобрали краску, которая легко поддаётся локальной реставрации.

Часть стен нижнего уровня — несущие, но имелись и кирпичные перегородки, которые можно было демонтировать. Благодаря этому удалось расширить открытые проёмы и увеличить инсоляцию помещений. На первом этаже большую часть площади заняла студия, объединяющая в себе функции гостиной и столовой. Остальные квадратные мет­ры поделили между собой прихожая с примыкающим лестничным холлом и гардеробной, а также гостевой санузел и техническое помещение (топочная и прачечная).

Дверь на территорию веранды спланировали на выходе из кухни, что довольно удобно для организации на этой площадке чаепития или званого обеда. Все окна летнего помещения снабжены наружными деревянными ставнями, которые не только украшают фасад, но и позволяют контролировать потоки света и свежего воздуха.

Второй этаж заняли приватные помещения — зоны сна для хозяев и их гостей, изолированная гардеробная, основной санузел и рабочий кабинет. Хочется отметить, что в спальне владельцев изначально было задумано угловое окно с видом на реку, но в ходе переустройства архитектурное решение не стали усложнять, оставив на стыке двух окон несущую колонну.

Укромный уголок для завтраков расположился у окна, которое не стали декорировать текстилем, чтобы обитатели без преград могли наслаждаться видом на участок

Коррекция объёмов

В холле под лестничным пролётом образовалось удачное место для устройства лаунж-зоны

Авторов сильно смущала высота объёмов первого этажа: от стяжки до потолочной плиты она составляла всего 2,7 м, на втором этаже изначальные условия были значительно лучше — 3 м. Для того чтобы визуально вытянуть пространства нижнего уровня по вертикали, потолок расчертили ритмичными поперечными фальшбалками из натурального дуба, а также понизили подоконные части, что существенно улучшило инсоляцию помещений.

Композиция из потолочных балок перекликается с рисунком оконных переплётов, а их фактура вторит керамической напольной плитке под дерево.

Сланцевый камень с рельефной фактурой, которым облицованы стены в кухне и входной зоне, органично вписался в экоконцепцию интерьера и связал внутренний облик жилища с экстерьером

Зонирование пространства

Лаконичную и вместе с тем эргономичную кухню изолировали от репрезентативной зоны с помощью кирпичной перегородки-ниши, обратная сторона которой стала прекрасным местом для монтажа панели телевизора. А дополнительная разделительная конструкция, представляющая собой систему раздвижных светопроницаемых панелей из матового стекла, служит условной преградой между столовой с большим столом для приёма гостей и тихой кофейной зоной, рассчитанной на двоих.

Свою задачу мы видели в том, чтобы создать комфортные условия для заказчиков, ориентированных на постоянное проживание. Камнем преткновения стала высота потолка, но в то же время она послужила и отправной точкой для концепции всего дома (проекту мы дали рабочее название «Луч света»). Так как использование элементов декора было ограничено из-за присутствия домашних животных, дизайн интерьера построен на балансе цвета, света и уютных фактур. Все помещения оформлены лаконично, с использованием нейтральной колористической гаммы и лёгких цветовых вкраплений. Ремонт длился примерно полтора года. За это время была полностью переработана архитектура здания, сформирован ландшафт участка и реализованы все интерьерные решения.

Архитектор Олег Азовский, дизайнер Анна Пахомова

Авторы проекта

Укрупнённый расчёт стоимости обустройства дома общей площадью 241 м², аналогичного представленному*

Наименование работ

Количество

Стоимость, руб.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта

компл.

123 600 Устройство песчаных и щебёночных оснований под фундаменты

компл.

86 700 Устройство фундаментной монолитной железобетонной плиты

компл.

96 200 Гидроизоляция фундамента, утепление пенополистиролом

компл.

65 900 Прочие работы

компл.

18 600 ВСЕГО

391 000 Применяемые материалы по разделу

Песок, щебень

компл.

48 600 Раствор бетонный, арматура, опалубка

компл.

398 100 Обмазочная гидроизоляция, пенополистирол (толщина 200 мм)

компл.

54 400 ВСЕГО

526 200 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ

Кладка кирпичных стен с теплоизоляционными плитами, окраска фасада, отделка цоколя натуральным сланцем, возведение кирпичных перегородок

компл.

1 280 100 Устройство железобетонных перекрытий

компл.

212 600 Устройство скатной кровли (паро— и гидроизоляция, утеплитель, металлочерепица с каменной крошкой)

компл.

400 400 Установка оконных и дверных блоков

компл.

200 500 Прочие работы

компл.

94 400 ВСЕГО

2 187 600 Применяемые материалы по разделу

Силикатный кирпич (толщина 380 мм), пенополистирол (толщина 150 мм), натуральный сланец, белая краска для внешних работ

компл.

817 500 Плиты перекрытия железобетонные многопустотные

компл.

308 400 Деревянные стропила, деревянная обрешётка, плёночная пароизоляция, гидроизоляционная мембрана, композитная черепица

компл.

462 000 Металлопластиковые окна Rehau, двери

компл.

926 900 ВСЕГО

2 625 100 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Электромонтажные работы

компл.

141 300 Монтаж системы отопления, устройство дровяного камина

компл.

288 100 Сантехнические работы

компл.

168 300 ВСЕГО

597 700 Применяемые материалы по разделу

Материалы для электромонтажных работ и монтажа системы освещения

компл.

243 400 Оборудование и материалы для монтажа системы водоснабжения и канализации

компл.

596 600 Комплект оборудования и материалов для монтажа системы отопления (электрокотёл, радиаторы, камин)

компл.

353 700 ВСЕГО

1 193 700 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Устройство напольных покрытий из паркетной доски, керамической плитки; облицовка стен натуральным сланцем, керамогранитом, окраска стен и потолков, монтаж деревянных балок

компл.

754 100 ВСЕГО

754 100 Применяемые материалы по разделу

Паркетная доска, керамическая плитка, краска Tikkurila, натуральный сланец, керамогранит, деревянные балки, прочие расходные материалы

компл.

1 228 600 ВСЕГО

1 228 600 ИТОГО

9 504 000 Технические данные

Общая площадь дома 241 м² (с учётом площади террасы)

Строительные конструкции

Тип здания: кирпич Фундамент: железобетонная плита, гидроизоляция обмазочная, утепление — пенополистирол (200 мм) Наружные стены: силикатный кирпич, утеплитель — пенополистирол (150 мм), отделка цоколя — натуральный сланец Внутренние стены: кирпичные перегородки Перекрытия: железобетонные Крыша: скатная, конструкция стропильная, деревянная обрешётка, утепление и пароизоляция по перекрытию, гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, кровля — металлочерепица с каменной крошкой Окна: металлопластиковые Rehau Двери: входные и межкомнатные (на заказ)

Система жизнеобеспечения

Водоснабжение: централизованное Канализация: централизованная Электроснабжение: муниципальная сеть Отопление: электрокотёл Вентиляция: естественная приточно-вытяжная Дополнительное оборудование: дровяной камин

Внутренняя отделка

Стены: краска, натуральный сланец, керамогранит Полы: керамическая плитка, паркетная доска Потолки: краска Tikkurila, деревянные балки