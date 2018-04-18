Накрасьте это немедленно! 10 самых модных идей для маникюра

Ногти — отличный плацдарм для воплощения самых сумасшедших решений. Можно экспериментировать, менять цвета, формы, орнаменты, и каждый раз чувствовать себя обновленной. Директор по качеству студии нейл-арта ZAZEРКАЛЬЕ Наталья Кожевникова рассказала о 10 самых актуальных тенденциях этого сезона.

Матовое или сатиновое покрытие Его можно и нужно выполнять на преимущественно нюдовом или черно-белом оттенке в сочетании с фольгой и камифубуками.

Камифубуки Эти яркие и переливающиеся кружочки (конфетти) не так давно появились на нейл— рынке и уже по праву заняли своё почетное место. Что с ними можно сделать? Да все что угодно! Их можно положить на абсолютно любой цвет в хаотичном или «правильном» порядке. Магнетическое сияние гарантировано!

Втирка пигментом или блёстками Безусловно, яркий, блестящий и светящийся маникюр или педикюр никого не оставит равнодушным. Здесь фантазия не знает границ! Цветовая гамма настолько разнообразна, что с ума сведёт любую нейл-модницу. Холодный блеск розового золота или переливающийся цвет морской волны, эффект голограммы или жемчужный отлив — выбирать можно бесконечно.

Геометрия Геометрические узоры можно по праву считать самой популярной тенденцией в нейл-арте в этом году. Рисовать можно всевозможные полоски, ромбы, треугольники и круги — ограничений нет. Здесь могут быть как сложные принты, так и минимализм в сочетании со случайными цветовыми мазками. Такой рисунок подойдет как для делового дресс-кода, так и для вечеринки или свадьбы.

Различные тропические принты, преимущественно листья Это очень эффектный и стильный рисунок. Вариантов выполнения масса — от простых, черно-белых до сложных банановых листьев вакварельной технике. Ну и, конечно же, лист монстеры — это, безусловно, хит!

Сочетание глянцевого и матового эффекта Сочетание фактур — самая последняя тенденция этого сезона. Абсолютно любой цвет можно покрыть глянцевым, блестящим топом, а сверху сделать матовый рисунок. А, может быть, наоборот? Как вам идея глянцевого, чуть объемного дизайна на сатиновом покрытии? Стильно!

Фольга Очень эффектно смотрятся так называемые «случайные» отпечатки не только фольгой одного цвета, но и нескольких. Также этот дизайн хорошо сочетается с простыми геометрическими фигурами. Он будет отлично смотреться как в матовом, так и в глянцевом варианте.

Градиент Один из самых полюбившихся вариантов покрытия. Сочетать можно все пастельные оттенки и не только, градиент отлично будет смотреться в матовом или сатиновом варианте.

Так называемые «дизайнерские френчи» «Дизайнерский френч» — это всевозможные треугольные/ квадратные/кривые линии в виде сердца и линии вокруг лунки. Идеальный вариант для тех, кто устал от классики и хочет чего-то нового, но при этом желает сохранить общую концепцию френча.

Металлизированные детали Ногти — это тот же аксессуар! Так почему же не добавить на них немного деталей? Треугольники, клепки, маленькие квадраты и ромбы, заполненные полностью или нарисованные тонкими, изящными контурами вокруг детали.